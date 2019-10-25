WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal

Кроме того, этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek, уточняя, что речь идет о танках "Абрамс".

Как отмечает Wall Street Journal, новая концепция означает, что Вашингтон видоизменил свои задачи и вместо борьбы с боевиками террористической организации ИГ* склонен сосредоточиться на охране нефтеносных районов. По мнению газеты, США рассматривают месторождения как возможный рычаг влияния в ходе будущих переговоров по Сирии.

По данным телеканала Fox News, тяжелая техника США может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post добавляет, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении гусеничных платформ "Брэдли".

Ранее газета New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ* (запрещена в России).

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.