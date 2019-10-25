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РИА Новости
Война в Сирии

WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат

03:43 25.10.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal.
Кроме того, этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek, уточняя, что речь идет о танках "Абрамс".
Как отмечает Wall Street Journal, новая концепция означает, что Вашингтон видоизменил свои задачи и вместо борьбы с боевиками террористической организации ИГ* склонен сосредоточиться на охране нефтеносных районов. По мнению газеты, США рассматривают месторождения как возможный рычаг влияния в ходе будущих переговоров по Сирии.
По данным телеканала Fox News, тяжелая техника США может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post добавляет, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении гусеничных платформ "Брэдли".
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Турция сохранит право бороться с оставшимися террористами на севере Сирии
Ранее газета New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ* (запрещена в России).
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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