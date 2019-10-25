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РИА Новости

Руководство адвоката Бутиной вначале не разрешало ему вести ее дело

03:28 25.10.2019
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл вынужден был пригрозить увольнением из крупной юридической конторы, где он работает, чтобы вести ее дело после того, как у нее закончились деньги на оплату его услуг.
"Они сказали, что я не могу заниматься этим здесь - вести такое большое дело без оплаты. Тогда я пригрозил, что уйду. В итоге холодные головы возобладали, но была шаткая ситуация", - сказал он в пятницу РИА Новости.
По его словам, сначала он консультировал ее в связи с дачей показаний в сенате, однако когда познакомился с Бутиной поближе, то дальнейшее дело стало для него личным вопросом.
"Потому что она просто была невиновна", - пояснил Дрисколл.
Бутина стала другом всей его семьи. В тюрьме под Вашингтоном ее посещала супруга Дрисколла.
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"Я добавил ее в список посетителей. Они общались через плексиглас по телефону. Они просто молились, говорили о литературе и религии", - сказал он.
Кроме того, в день задержания Бутина передала свой нательный крест больной дочери Дрисколла.
"И моя дочь носит его", - сказал адвокат.
При определенных обстоятельствах Бутина могла бы стать мостиком между США и Россией, считает Дрисколл, выражая сожаление, что для нее все закончилось таким образом.
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"Она владеет двумя языками, более того, понимает две культуры. Она понимает Америку, думаю, лучше, чем многие русские. И она понимает Россию. Она видит, чему русские могут научиться у Америки, чему мы можем научиться друг у друга… Она приятная девушка, я желаю ей всего наилучшего по возвращении. Конечно, мы продолжим общаться", - говорит он.
Дрисколл признался, что хотел бы когда-нибудь поехать в Россию и наверняка сделает это.
"Я хотел бы посетить Барнаул, посмотреть на этот городок, о котором она мне много рассказывала", - добавляет он.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в этом, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В пятницу 25 октября россиянка должна выйти на свободу, после чего ее в кратчайшие сроки должны депортировать из США.
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаРоссияСШАВ мире
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