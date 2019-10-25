Руководство адвоката Бутиной вначале не разрешало ему вести ее дело

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл вынужден был пригрозить увольнением из крупной юридической конторы, где он работает, чтобы вести ее дело после того, как у нее закончились деньги на оплату его услуг.

"Они сказали, что я не могу заниматься этим здесь - вести такое большое дело без оплаты. Тогда я пригрозил, что уйду. В итоге холодные головы возобладали, но была шаткая ситуация", - сказал он в пятницу РИА Новости.

По его словам, сначала он консультировал ее в связи с дачей показаний в сенате, однако когда познакомился с Бутиной поближе, то дальнейшее дело стало для него личным вопросом.

"Потому что она просто была невиновна", - пояснил Дрисколл.

Бутина стала другом всей его семьи. В тюрьме под Вашингтоном ее посещала супруга Дрисколла.

"Я добавил ее в список посетителей. Они общались через плексиглас по телефону. Они просто молились, говорили о литературе и религии", - сказал он.

Кроме того, в день задержания Бутина передала свой нательный крест больной дочери Дрисколла.

"И моя дочь носит его", - сказал адвокат.

При определенных обстоятельствах Бутина могла бы стать мостиком между США и Россией, считает Дрисколл, выражая сожаление, что для нее все закончилось таким образом.

"Она владеет двумя языками, более того, понимает две культуры. Она понимает Америку, думаю, лучше, чем многие русские. И она понимает Россию. Она видит, чему русские могут научиться у Америки, чему мы можем научиться друг у друга… Она приятная девушка, я желаю ей всего наилучшего по возвращении. Конечно, мы продолжим общаться", - говорит он.

Дрисколл признался, что хотел бы когда-нибудь поехать в Россию и наверняка сделает это.

"Я хотел бы посетить Барнаул, посмотреть на этот городок, о котором она мне много рассказывала", - добавляет он.