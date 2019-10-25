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РИА Новости

В МЧС рассказали, как спастись при пожаре в общественном транспорте

03:08 25.10.2019 (обновлено: 05:08 25.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Обычный носовой платок или рукав верхней одежды помогут сохранить жизнь человеку при пожаре в общественном транспорте, защищая от опасных продуктов горения; главное - не паниковать и быстро сообщить водителю и спасателям о ЧП, советуют в МЧС России в рамках проходящего месячника по ГО.
Ведомство напоминает, что практически в любом общественном транспорте есть материалы, выделяющие при горении ядовитые газы. Поэтому покидать горящий салон автобуса, трамвая или троллейбуса надо быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом одежды.
Увидев возгорание, необходимо сразу же сообщить об этом водителю и, по возможности, спасателям по телефонам "101" или "112". Для тушения очага пожара можно использовать огнетушитель и подручные средства. При этом надо соблюдать меры безопасности: в троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под напряжением из-за обгорания защитной изоляции проводов.
Спасатели рекомендуют после остановки транспортного средства попытаться открыть двери при помощи аварийной кнопки. В случае блокировки дверей необходимо использовать для эвакуации окна или аварийные люки в крыше. Боковые стекла можно выбить ударом ног, а также специальными молотками или твердыми предметами. После этого первым делом надо помочь покинуть горящий салон детям и престарелым.
Выбравшись из транспорта, необходимо отойти от него как можно дальше, так как могут взорваться баки с горючим или произойдет замыкание высоковольтной электрической сети. Оказавшись в безопасности, надо сразу же оказать первую помощь пострадавшим людям, резюмирует МЧС.
Пассажиры в салоне автобуса. Архивное фото
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