Эксперт рассказал о нехватке в России учебных самолетов

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Учебных самолетов для обучения пилотов-любителей не хватает в России, рассказал РИА Новости президент Федерации самолетного спорта Москвы, основатель пилотажной группы "Первый полет" Роман Овчинников.

"Такая проблема есть. Наша промышленность уже не изготавливает самолеты для массового обучения пилотов. В СССР был большой заказ на Як-18Т и Як-52 для ДОСААФ, сейчас такого нет. Тот завод, который выпускал Як-52 , находится в Румынии, он функционирует, но его продукция не приобретается нашим государством", - сказал Овчинников.

Он отметил, что сейчас пилоты-любители и частные пилоты в основном летают на массовых самолетах американского производства, таких как Cessna-152 и Cessna-172.

"Есть очень много типов учебных самолетов. Я обучался на Як-18Т, затем перешел на Як-52. Обучение на этих самолетах весьма затратно – они расходуют много топлива. Есть самолеты, которые не так затратны по топливу, например, американские Cessna-152 и Cessna-172. У них не такой мощный двигатель, они не позволяют научиться высшему пилотажу, но позволяют обучиться самолетовождению", - заявил собеседник агентства.