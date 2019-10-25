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РИА Новости

Эксперт рассказал о нехватке в России учебных самолетов

03:03 25.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Учебных самолетов для обучения пилотов-любителей не хватает в России, рассказал РИА Новости президент Федерации самолетного спорта Москвы, основатель пилотажной группы "Первый полет" Роман Овчинников.
"Такая проблема есть. Наша промышленность уже не изготавливает самолеты для массового обучения пилотов. В СССР был большой заказ на Як-18Т и Як-52 для ДОСААФ, сейчас такого нет. Тот завод, который выпускал Як-52 , находится в Румынии, он функционирует, но его продукция не приобретается нашим государством", - сказал Овчинников.
Он отметил, что сейчас пилоты-любители и частные пилоты в основном летают на массовых самолетах американского производства, таких как Cessna-152 и Cessna-172.
"Есть очень много типов учебных самолетов. Я обучался на Як-18Т, затем перешел на Як-52. Обучение на этих самолетах весьма затратно – они расходуют много топлива. Есть самолеты, которые не так затратны по топливу, например, американские Cessna-152 и Cessna-172. У них не такой мощный двигатель, они не позволяют научиться высшему пилотажу, но позволяют обучиться самолетовождению", - заявил собеседник агентства.
"Первый полет" - единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В настоящее время группа выполняет полёты в составе шести желто-красных самолётов. Пилотажная группа выступает как в России, так и за рубежом.
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Вчера, 03:16РИА Новости
Эксперт: в России нет тренажеров для обучения высшему пилотажу
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