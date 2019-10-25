Amnesty International осудила власти Ирана за ампутацию руки у преступника

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила действия властей Ирана, ампутировавших руку у осужденного преступника, и призвала иранских парламентариев в кратчайшие сроки реформировать систему наказаний за преступления.

Как следует из заявления, 23 октября департамент юстиции иранской провинции Мазендеран сообщил, что ампутация руки преступника являлась частью "политики ведомства, которое беспощадно и без колебаний принимает суровые меры против нарушителей общественного порядка и расхитителей государственного имущества".

"Исполнив это неописуемо жестокое наказание, власти Ирана применили пытки, являющиеся преступлением, согласно международному праву. Иран, как участник международного пакта о гражданских и политических правах, юридически обязан запрещать пытки при любых обстоятельствах", - заявил замглавы Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Салех Хигази.

Он также призвал парламент Ирана незамедлительно реформировать уголовный кодекс, исключив из него все формы телесного наказания.

Согласно шариату, норм которого придерживается судебная система Ирана, ампутация рук применяется для преступников, неоднократно уличенных в воровстве. Однако в последнее время это наказание осуществлялось достаточно редко.