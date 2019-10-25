Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T00:25Z
https://ria.ru/20191025/1560195260.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

Amnesty International осудила власти Ирана за ампутацию руки у преступника

00:25 25.10.2019
576
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Иран. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила действия властей Ирана, ампутировавших руку у осужденного преступника, и призвала иранских парламентариев в кратчайшие сроки реформировать систему наказаний за преступления.
Как следует из заявления, 23 октября департамент юстиции иранской провинции Мазендеран сообщил, что ампутация руки преступника являлась частью "политики ведомства, которое беспощадно и без колебаний принимает суровые меры против нарушителей общественного порядка и расхитителей государственного имущества".
"Исполнив это неописуемо жестокое наказание, власти Ирана применили пытки, являющиеся преступлением, согласно международному праву. Иран, как участник международного пакта о гражданских и политических правах, юридически обязан запрещать пытки при любых обстоятельствах", - заявил замглавы Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Салех Хигази.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
28 августа, 20:39РИА Новости
Экс-мэра Тегерана, приговоренного к казни за убийство жены, освободили
Он также призвал парламент Ирана незамедлительно реформировать уголовный кодекс, исключив из него все формы телесного наказания.
Согласно шариату, норм которого придерживается судебная система Ирана, ампутация рук применяется для преступников, неоднократно уличенных в воровстве. Однако в последнее время это наказание осуществлялось достаточно редко.
Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".
Флаг Ирана. Архивное фото
6 марта 2015, 13:06РИА Новости
В Иране применили меру "око за око", ослепив на один глаз осужденногоИнцидент вызвал волну критики по отношению к исполнившим приговор медицинским работникам. Подобное наказание исполняется впервые в современном Иране, сообщает газета Guardian.
9251512
Обсудить 1
Amnesty InternationalИранВ мире
Рекомендуем
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора
Лавров: обвиненный в шпионаже норвежец может вернуться домой в любой момент
РИА
Новости
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
ЕС призвал власти Боливии провести второй тур президентских выборов
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы призвали палату представителей США соблюсти процедуры импичмента
Игорь Сечин
США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, заявил Сечин
Лента
новостей
Глава Чешской Республики Милош Земан
Президент Чехии похудел на 20 килограммов
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Женщина в реанимации
Россиянка, госпитализированная из турецкого отеля, умерла после операции
Спецпрокурор Роберт Мюллер
СМИ: проверка истоков расследования Мюллера обернулась уголовным делом
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Индейцы из племени гуарани-каюва практикуются в стрельбе из лука
Вооруженные стрелами индейцы атаковали деревню в Перу
Памятник Александру Македонскому на набережной в Салониках
Ученые установили причину смерти Александра Македонского
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
Штат Массачусетс подал в суд на Exxon Mobil по делу о климатических рисках
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Данные об арендаторах трейлера, в котором нашли 39 тел, передали полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния