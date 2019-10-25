Вупи Голдберг вернется к роли монахини в спектакле "Действуй, сестра!"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг официально подтвердила свое участие в театральной постановке Sister Act, основанной на комедийном фильме "Действуй, сестра!" . Американская актриса Вупи Голдберг официально подтвердила свое участие в театральной постановке Sister Act, основанной на комедийном фильме "Действуй, сестра!" сообщает MyLondon.

Обладательница премии "Оскар" через 29 лет вернется к роли Долорес. Правда, в сценарий внесены коррективы, и теперь она будет не молодая экстравагантная певица, а пожилая, но все еще веселая, актриса.

Источник рассказал изданию, что Голдберг также будет продюсером шоу.

Вместе с ней в постановке примет участие Дженнифер Сондерс ("Еще по одной", "Шрек 2"), которая сыграет настоятельницу монастыря (в фильме 1992 года эту роль исполняла Мэгги Смит).

Впервые шоу Sister Act, которое также продюсировала Вупи, дебютировало в Вест-Энде (Лондон) в 2009 году, после чего успешно гастролировало по миру и даже попало на Бродвей.