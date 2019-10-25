Глава Новикомбанка: нужен индивидуальный подход к проектам диверсификации

Тема диверсификации предприятий ОПК и связанные с этим проблемы обсуждаются на самом высоком уровне. О том, как Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех и один из ключевых игроков этого сегмента, реализует стратегические инициативы в существующих реалиях, как предложить промышленным предприятиям оптимальные условия финансирования РИА Новости рассказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева:

- Елена Александровна, за окном осень - время подведения первых итогов 2019 года. Что для Новикомбанка было приоритетным в этом году?

- Да, действительно, год завершается. Кроме того, 25 октября Новикомбанк отмечает 26-летие. Это хорошие поводы поговорить о работе банка, его успехах. Наш главный приоритет в 2019 году - тема диверсификации предприятий ОПК. Новикомбанк – в числе немногих банков, кто знает ее, что называется, изнутри.

Это действительно важный для нашей экономики проект, но одновременно и очень сложный. Предприятия, входящие в госкорпорацию Ростех, крайне разнообразны. В каждом национальном проекте есть задачи, которые они могут выполнять. Более того – должны выполнять. Речь идет о развитии гражданского производства.

Однако, с учетом масштабов начинания, реализовывать его только за счет банковского кредитования невозможно. Это дорого, да и нормативная база ЦБ РФ не предполагает таких инструментов. Поэтому необходима максимальная синергия всех участников. Только комбинация госсубсидий, банковских инструментов, а также программ поддержки институтов развития поможет эффективному переходу предприятий ОПК на гражданские рельсы.

Если говорить об участии Новикомбанка в проектах по диверсификации, важно подчеркнуть: особенность кредитования заключается в том, что деньги, заработанные банком, вновь возвращаются на производство. Чем их больше, тем более продуктивно реализуется диверсификация. Другого не дано.

Наша задача – организовать оптимальную структуру финансирования. За 2018 год мы рассмотрели очень много заявок и профинансировали инвестиционных проектов такого рода. Речь идет о 35 проектах на сумму около 130 миллиардов рублей

- Назовите самые знаковые из таких проектов в портфеле Новикомбанка?

- Очень интересен проект "Умный город", который реализует Радиоэлектронный кластер Ростеха и Холдинг "Швабе". Кроме того, это известные всем проекты уникального самолета МС-21, перспективного двигателя ПД-14 и другие.

Особая сложность этих проектов заключается в том, что в большинстве своем они долгосрочные, фактически – инвестиционные, то есть окупаются годами. Поэтому в этих проектах мы работаем совместно с институтами развития.

© Фото : предоставлено пресс-службой Новикомбанка Елена Георгиева, Татьяна Шевцова, Сергей Чемезов, Сергей Шойгу на форуме Армия-2019 © Фото : предоставлено пресс-службой Новикомбанка Елена Георгиева, Татьяна Шевцова, Сергей Чемезов, Сергей Шойгу на форуме Армия-2019

- В чем заключается механизм поддержки со стороны институтов развития?

- Вариантов много. Это госпрограммы субсидирования процентной ставки, кредиты ВЭБа, гарантии или льготное финансирование. Инструментов много, но даже этот перечень нельзя считать исчерпывающим.

- Что вы имеете в виду?

- Зачастую предприятия не могут получить господдержку из-за несовершенства существующих инструкций. Мы, со своей стороны, стараемся донести идею, что, хотя инвестиционный проект кажется более рискованным, чем контрактное кредитование, это важный проект государственного масштаба и потому не несет рисков дефолта. Именно поэтому банк не должен создавать повышенные резервы по таким кредитам. Ведь что такое высокие резервы? Это нагрузка на капитал. На практике эту нагрузку банки "закладывают" в процентную ставку. Это путь к увеличению долговой нагрузки предприятий ОПК, которая сегодня и так непомерно высока.

- Что предлагает Новикомбанк?

- Мы разработали ряд инициатив, которые сделают инструменты поддержки более эффективными, и передали их на обсуждение с участием Минпромторга, Ростеха и Союза машиностроителей России. Мы предлагаем регулятору отнестись к отрасли с таким пониманием, как сейчас, например, относятся к вопросу дольщиков. Мы предлагаем выделить российскую промышленность в отдельную нишу банковского регулирования, для которой тоже были бы возможны какие-то индивидуальные подходы. Это отнюдь не праздный вопрос, речь идет о поддержке сложнейшей отрасли, которая решает важные государственные задачи.

- Ваш акционер – Госкорпорация Ростех участвует практически во всех нацпроектах. Какие задачи в рамках этой работы выполняет Новикомбанк как опорный банк Ростеха?

- Акционер поставил перед Новикомбанком задачу оказывать финансовую поддержку предприятиям на оптимальных условиях. Мы работаем 26 лет в сегменте корпоративного кредитования и знаем все потребности предприятий. Благодаря этому мы оттачиваем лучшие практики, которые используем для кредитования других предприятий.

Говоря проще – мы больше, чем классический банк. Мы не просто готовы предоставить финансовые инструменты, мы умеем предлагать продукты, оптимальные в данных условиях и для данных конкретных задач.

- Например?

- Когда к нам приходит заемщик-предприятие за финансированием, то наша цель – не просто дать средства, а разработать структуру сделки, которая бы оптимальным образом удовлетворяла потребности этого предприятия. Зачастую это достигается путем симбиоза с госпрограммами, например Фонда развития промышленности, Внешэкономбанка и так далее. Это значит, что мы должны не просто дать кредит, и не просто на самых лучших условиях, а использовать все возможные инструменты.

Например, мы можем предложить следующую схему: часть финансирования мы дадим вашему предприятию, часть - вашей кооперации, ведь они тоже участвуют в производственном цикле и также нуждаются в финансировании. Часть предложим в виде организации финансирования, гарантийных инструментов. То есть, мы думаем, как облегчить жизнь наших организаций – партнеров.

Поверьте, далеко не каждый банк справится с такой задачей. Отличие Новикомбанка в том, что мы знаем производственный цикл предприятия "от и до" - от формирования заказа, бюджета, кооперации, до проблематики того или иного предприятия, которое участвует в исполнении контракта. Но и это не все. Общаясь с широким кругом предприятий, мы можем договариваться с контрагентами о наилучших условиях, что, в конечном счете, позволяет предложить нашему заемщику действительно выгодный комплексный продукт в формате "под ключ", ему не потребуется искать дополнительное финансирование.

- Как в диалоге с заемщиком вам помогает статус опорного банка Ростеха?

- Этот статус, скорее, обязывает. Мы не можем подвести нашего акционера, работаем на опережение, на перспективу, с учетом Стратегии развития Ростеха. Поэтому у нас всегда есть идеи, неординарные решения "под клиента" именно в необходимый момент времени.

Мы стараемся донести до предприятия главный тезис – приходите в Новикомбанк как можно раньше, тогда, когда возникла или формируется идея. Это лучшее время, чтобы обговорить структуру сделки. Далее: есть идея, есть бюджет, все примерно знают общую стоимость проекта, но не хватает денежных средств. Значит, необходимы источники финансирования. Вот здесь и помогают наши компетенции. Мы можем предложить – давайте возьмём дешевые деньги, например, под нашу гарантию, потому что мы возьмём этот риск на себя, а другой банк не возьмет. Или, например, предприятие хочет взять заем в другом банке, однако в договоре прописывается немыслимое количество ковенант. Мы анализируем сделку и делаем вывод – такое количество ковенант ваш бизнес не выдержит.

Я уже сказала, что мы хорошо знаем производственный цикл. Мы знаем, что бывают задержки в строительстве, в реализации проектов. Ковенанты в таких программах приводят к неизбежным штрафным санкциям для заемщика, которые в итоге убивают всю экономику проекта.

- Почему Новикомбанк может брать на себя риски, которые не возьмут другие банки?

- Наше конкурентное преимущество в том, что мы давно работаем на этом рынке, являемся частью финансового блока Ростеха, а значит, знаем каждое наше предприятие. Мы обсуждаем все сразу, "на берегу", не входя в долгие процедуры. Когда возникают вопросы, мы встречаемся с партнёрами наших клиентов, узнаем их позицию. Таким образом, мы получаем информацию из разных источников, а не просто берем баланс, финансовую отёчность и рассчитываем ставку, выдаем деньги.

Мы анализируем судьбу каждого проекта, его статус, подтверждаем его из различных источников. Если что-то идет не так – то вместе с клиентом заранее принимаем меры, чтобы выровнять ситуацию.

Безусловно, часть наших проектов связана с нашим акционером. Госкорпорация Ростех – как субъект хозяйственной деятельности, оказывает невероятную поддержку и помощь предприятиям. Где-то мы обосновываем, что необходимо поручительство корпорации, когда четко понимаем цель проекта, статус проекта, и уверены, что он будет реализован. Со своей стороны, Ростех понимает, что все под контролем, предоставляет поручительство, может, даже кратковременное, на начальную фазу. Когда предприятия входят в периметр огромной корпорации, это конкурентное преимущество, прежде всего, этих предприятий.

- О том, что ваша операционная деятельность эффективна, говорят ведущие рейтинговые агентства. В частности, на днях АКРА подтвердило Новикомбанку рейтинг А.