В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приюта

"Все животные пристраиваются в добрые руки абсолютно бесплатно, но по договору ответственного содержания, поэтому с собой необходимо иметь паспорт. Каждый, кто найдет себе семью на фестивале, отправится домой с огромным количеством полезных подарков от наших партнёров", - говорится в пресс-релизе фонда.