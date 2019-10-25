Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T11:12Z
https://ria.ru/20191025/1559213765.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155921/36/1559213656_0:0:1111:626_1036x0_80_0_0_f428776b98c003db1b1e022b56f2558a.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приюта

11:12 25.10.2019
118
© Фото : Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят
© Фото : Фонд "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В лофте "CPEDA" 27 октября пройдет фестиваль "Собаки, которые любят", организованный одноименным фондом.
Посетителей будут ждать 90 собак и кошек, каждый питомец здоров, имеет все прививки и ветеринарный паспорт.
"Все животные пристраиваются в добрые руки абсолютно бесплатно, но по договору ответственного содержания, поэтому с собой необходимо иметь паспорт. Каждый, кто найдет себе семью на фестивале, отправится домой с огромным количеством полезных подарков от наших партнёров", - говорится в пресс-релизе фонда.
Также гостей фестиваля ждут лекции профессиональных кинологов и ветеринаров.
Их консультации помогут определиться в выборе питомца и узнать об особенностях адаптации к новому дому.
Для детей будет организована зона мастер-классов по изготовлению сувениров, а для взрослых проведут интеллектуальную викторину.
1201001
Обсудить 0
бездомные животныеМосква
Рекомендуем
Скала Улуру в Австралии
Власти Австралии официально закрыли для туристов священную скалу Улуру
РИА
Новости
Необычная мутация айланта высочайшего
В Крыму обнаружили дерево-мутант с необычной окраской
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На мужчину, оставившего в центре Москвы младенца, завели уголовное дело
Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
Песни из мультфильмов заменят звонки в московских школах в День анимации
Лента
новостей
Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Китай призвал активизировать обмен разведданными после трагедии в Эссексе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Тюменской области зафиксировали новые случаи "гаффской болезни"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Курганская полиция начала проверку после публикации пародии на губернатора
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции
Врач в больнице
Журналист, которого избил мотоциклист в Крыму, рассказал о самочувствии
Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович
Минск не будет запрашивать у России госкредит на 600 миллионов долларов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Перми арестовали подозреваемого в убийстве ребенка и его отца
Сотрудник в офисе
Патрушев: зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
Парк Дендрарий в Сочи
Первые леди стран Африки посетили с экскурсией сочинский дендрарий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
Лента новостейМолния