ФАС надеется на законодательные изменения для сделки Uniper и Fortum

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ФАС надеется, что поправки, которые позволят одобрить сделку Uniper и Fortum, будут приняты в РФ до конца года, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах конференции "Антимонопольное регулирование в России".

"Мы договорились, что мы напишем закон, и такой закон написан, и он уже ушел на согласование по поручению председателя правительства, о том, что в таких случаях правительственная комиссия будет вправе давать разрешения на покупку временную или постоянную контрольного пакета с отчуждением этого актива, продажи его на аутсорсинг, а дальше он остается на свободном рынке, который не регулируется 57-м (федеральным законом - ред). Можно сколько угодно покупать", - сказал Артемьев.

По его словам, таким образом можно решить вопрос и с водоканалом, и с лабораторией, которые сейчас мешают сделке. "До конца года", - ответил Артемьев на вопрос о сроках, когда могут быть реализованы эти изменения.

В октябре финский концерн Fortum заключил соглашение с Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper. В результате сделки доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5%. Однако сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США. ФАС России уже получила ходатайство. Пока сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного, поскольку контролирующим акционером Fortum является финское государство. Также на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также попадает под регулирование закона о стратегически важных активах.