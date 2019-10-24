Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T15:37Z
https://ria.ru/20191024/1560227337.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153283/74/1532837449_0:0:2438:1372_1036x0_80_0_0_19e176e8d94b746829e57c78c5c32d3f.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

ФАС надеется на законодательные изменения для сделки Uniper и Fortum

15:36 24.10.2019 (обновлено: 15:37 25.10.2019)
2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ФАС надеется, что поправки, которые позволят одобрить сделку Uniper и Fortum, будут приняты в РФ до конца года, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах конференции "Антимонопольное регулирование в России".

"Мы договорились, что мы напишем закон, и такой закон написан, и он уже ушел на согласование по поручению председателя правительства, о том, что в таких случаях правительственная комиссия будет вправе давать разрешения на покупку временную или постоянную контрольного пакета с отчуждением этого актива, продажи его на аутсорсинг, а дальше он остается на свободном рынке, который не регулируется 57-м (федеральным законом - ред). Можно сколько угодно покупать", - сказал Артемьев.

По его словам, таким образом можно решить вопрос и с водоканалом, и с лабораторией, которые сейчас мешают сделке. "До конца года", - ответил Артемьев на вопрос о сроках, когда могут быть реализованы эти изменения.
В октябре финский концерн Fortum заключил соглашение с Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper. В результате сделки доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5%. Однако сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США. ФАС России уже получила ходатайство. Пока сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного, поскольку контролирующим акционером Fortum является финское государство. Также на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также попадает под регулирование закона о стратегически важных активах.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Вчера, 13:48Теплоснабжение
СМИ: Fortum ожидает решения вопроса по сделке с Uniper в начале 2020 года
Артемьев в середине октября говорил, что одобрение службой заявки Fortum возможно с отложенным действием, но нужны изменения в законодательстве. 24 октября глава российской "Фортум" Александр Чуваев сообщал журналистам, что при одобрении сделки компания возьмет на себя обязательство избавиться от этих видов деятельности в определенный срок.
000000
ТеплоснабжениеUniperФортумЭкономика
Рекомендуем
Детский технопарк на Зорге
В Детском технопарке "На Зорге" показали ART-Робота для печати
РИА
Новости
В Технограде создадут центр подготовки специалистов бьюти-индустрии
В "Технограде" создадут центр подготовки специалистов бьюти-индустрии
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности в Африке
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,3 раза
Лента
новостей
Подстанция
Выработка электроэнергии En+ Group в январе-сентябре выросла на 4,9%
Российские рубли
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев снизилась в 1,8 раза
Рабочий на подстанции
"Интер РАО" за 9 месяцев увеличило выработку электроэнергии на 1%
Ремонт теплосети
"Т Плюс" в 2019 году увеличила инвестиции в теплосети Кирова в пять раз
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
ФосАгро планирует открыть торговый офис в Кейптауне (ЮАР)
Ветрогенераторы
"Юнипро" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 3,3%
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
Уралсиб: экосистемы повышают эффективность работы банков и малого бизнеса
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
СМИ: Fortum ожидает решения вопроса по сделке с Uniper в начале 2020 года
Подстанция
Выработка электроэнергии "Мосэнерго" за 9 месяцев выросла на 7,3%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния