Украина более 40 раз нарушила перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили перемирие в Донбассе с начала суток, заявили в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"С начала текущих суток противник 41 раз обстрелял территорию нашей республики", - заявил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, по населенным пунктам республики украинские силовики выпустили более 160 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.