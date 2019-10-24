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РИА Новости

Украина более 40 раз нарушила перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

21:46 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили перемирие в Донбассе с начала суток, заявили в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник 41 раз обстрелял территорию нашей республики", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по населенным пунктам республики украинские силовики выпустили более 160 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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