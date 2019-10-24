Медведев освободил Стаханову от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии "Единая Россия". 24 октября 2019

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Елену Стаханову от должности замруководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) из-за ее выхода на пенсию, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Стаханову Елену Владиславовну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в связи с выходом на пенсию", - говорится в документе.