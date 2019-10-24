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РИА Новости

Медведев освободил Стаханову от должности замглавы Росалкогольрегулирования

20:51 24.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии "Единая Россия". 24 октября 2019
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Елену Стаханову от должности замруководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) из-за ее выхода на пенсию, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Стаханову Елену Владиславовну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в связи с выходом на пенсию", - говорится в документе.
По информации на сайте Росалкогольрегулирования, Стаханова была назначена на должность замруководителя ведомства в январе 2011 года. В 2009-2011 годах она занимала должность начальника управления финансов Росалкогольрегулирования. Ранее Стаханова работала в Рослесхозе в должности замначальника бюджетно-финансового управления.
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Дмитрий МедведевРосалкогольрегулированиеРоссияПолитика
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