Власти: Рязанская область стала привлекательнее после сокращения госдолга

РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Сокращение государственного долга на 3,5 миллиарда рублей за последние два года позитивно отразилось на инвестиционной привлекательности Рязанской области, сообщила в ходе публичного отчета перед жителями региона министр финансов Рязанской области Марина Наумова.

Серия открытых публичных отчетов заместителей председателя правительства области и руководителей центральных исполнительных органов государственной власти подведомственных им блоков в Рязанской области началась 26 сентября. Новый формат взаимодействия с гражданами введен в регионе по инициативе губернатора Николая Любимова и поддержан жителями региона по результатам интернет-голосования. Цель публичных отчетов - прямой диалог власти с жителями региона. Публичные отчеты уже провели первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова, заместители председателя регионального правительства Дмитрий Филиппов, Евгений Беленецкий, Роман Петряев и руководители курируемых министерств и ведомств.

В четверг, 24 октября, состоялся публичный отчет заместителя председателя правительства региона Светланы Горячкиной и руководителей курируемых ею министерства промышленности и экономического развития региона, министерства финансов и министерства имущества и земельных отношений. Как обычно, мероприятие прошло на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения" технопарка РИНТЦ, и принять в нем участие могли все желающие. Прямая трансляция велась на официальных страницах Рязанской области в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Выступившие с отчетом чиновники рассказали о конкретных результатах своей работы, а также ответили на вопросы аудитории в зале, пользователей соцсетей, видеовопросы.

"Еще несколько лет назад Рязанская область входила в число самых закредитованных регионов Российской Федерации. На начало 2015 года долг нашей области составлял почти 99% всех собственных доходов. Но, благодаря проводимой правительством области взвешенной долговой политике, удалось улучшить показатели долговой нагрузки региона. За последние два года у нас государственный долг значительно сократился - на 3,5 миллиарда рублей, что, конечно, позитивно отразилось на инвестиционной привлекательности региона", - сказала Наумова.

По ее словам, также региону удалось сократить расходы на обслуживание долга.

"Мы сократили расходы на уплату процентов (по госдолгу) на 1,3 миллиарда рублей", - добавила Наумова.

Она отметила, что в регионе с 2016 года доходы превышают расходы, то есть бюджет исполняется с профицитом. Это позволило не только сократить размер госдолга, но и значительно увеличить расходы бюджета на развитие региона.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, передавались присутствующему в зале представителю отдела по работе с обращениями граждан аппарата правительства региона, и заявители, как отмечают областные власти, обязательно получат на них ответы.