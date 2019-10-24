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РИА Новости

Дядя осужденной в России израильтянки прокомментировал приговор

20:18 24.10.2019 (обновлено: 20:52 24.10.2019)
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Исраэль Коэн, дядя израильтянки Наамы Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, заявил РИА Новости, что никто в движении за ее освобождение не считает ее преступницей.
Коэн является одним из организаторов движения за освобождение Иссахар, которую приговорили в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша. Просьбу о ее помиловании на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за освобождение Иссахар, активисты которой призывают израильтян отказаться от полетов в Россию.
"Нам всем понятно, что она не преступница. Судья, конечно, осудил ее, но нам не очень понятно, как… Конечно, всегда стоит вопрос о том, криминален подсудимый или нет. Всем совершенно понятно, что она не криминальна. Поэтому я прошу российские службы по правам человека, которые сильны в этой стране, заняться этим делом и проверить обстоятельства этого судебного разбирательства", - сказал Исраэль Коэн РИА Новости.
Он заявил, что рассчитывает на личное вмешательство российского президента в судьбу Наамы Иссахар.
"Прежде всего я хочу поблагодарить президента Путина за то, что принял прошение от нашего президента и от нашего премьер-министра", - подчеркнул Коэн в интервью РИА Новости.
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Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования осужденной израильтянки
Прошение о помиловании израильтянки на имя президента РФ Владимира Путина направили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин. Мать осужденной девушки также лично обратилась к Владимиру Путину с просьбой об освобождении дочери.
В израильском сегменте социальных сетей продолжается сбор подписей под требованием освободить Иссахар. На прошлой неделе активисты движения проводили акцию в центре Тель-Авива. Они рассчитывают, что это поможет привлечь внимание к судьбе Наамы и добиться ее освобождения.
"Мы бы хотели, чтобы Наама вернулась к нам. Именно такой, какая она была. Когда она заходила в комнату, от её улыбки улыбались все. Я не хочу увидеть её через два года, я даже не хочу думать о семи годах", - сказал Коэн.
Президент Израиля Реувен Ривлин
13 октября, 16:23РИА Новости
Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку
13014311862
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