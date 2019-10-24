Дядя осужденной в России израильтянки прокомментировал приговор

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Исраэль Коэн, дядя израильтянки Наамы Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, заявил РИА Новости, что никто в движении за ее освобождение не считает ее преступницей.

Коэн является одним из организаторов движения за освобождение Иссахар, которую приговорили в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша. Просьбу о ее помиловании на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за освобождение Иссахар, активисты которой призывают израильтян отказаться от полетов в Россию.

"Нам всем понятно, что она не преступница. Судья, конечно, осудил ее, но нам не очень понятно, как… Конечно, всегда стоит вопрос о том, криминален подсудимый или нет. Всем совершенно понятно, что она не криминальна. Поэтому я прошу российские службы по правам человека, которые сильны в этой стране, заняться этим делом и проверить обстоятельства этого судебного разбирательства", - сказал Исраэль Коэн РИА Новости.

Он заявил, что рассчитывает на личное вмешательство российского президента в судьбу Наамы Иссахар.

"Прежде всего я хочу поблагодарить президента Путина за то, что принял прошение от нашего президента и от нашего премьер-министра", - подчеркнул Коэн в интервью РИА Новости.

Прошение о помиловании израильтянки на имя президента РФ Владимира Путина направили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин. Мать осужденной девушки также лично обратилась к Владимиру Путину с просьбой об освобождении дочери.

В израильском сегменте социальных сетей продолжается сбор подписей под требованием освободить Иссахар. На прошлой неделе активисты движения проводили акцию в центре Тель-Авива. Они рассчитывают, что это поможет привлечь внимание к судьбе Наамы и добиться ее освобождения.