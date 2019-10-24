Патриарх Кирилл в 2020 году посетит Японию

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл посетит Японию в сентябре 2020 года, где возглавит празднование 50–летия канонизации равноапостольного Николая Японского и полувекового юбилея автономии Японской православной церкви, а также предположительно встретится с императором Японии Нарухито и политическим руководством страны, сообщили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

Японская автономная православная церковь (ЯАПЦ) существует с 1870 года, получила автономию от РПЦ в 1970 году. В составе ЯАПЦ три епархии - Токийская, Киотосская и Сендайская - около 60 приходов и 40 священнослужителей. Общее число верующих оценивается в 10 тысяч человек.

"В следующем году Японская Православная Церковь празднует 50-летие канонизации равноапостольного Николая. По приглашению митрополита Токийского Даниила я намерен посетить Японию в сентябре 2020 года, чтобы совместными молитвами отметить эту значимою дату в истории японского Православия и духовных связей наших стран", - отметил патриарх Кирилл в своем поздравлении императору Японии Нарухито по случаю его интронизации, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх подчеркнул, что "взаимодействие традиционных институтов российского и японского общества содержит в себе значительный потенциал для мирного диалога наших стран" и пожелал императору "доброго здравия и благословенных успехов в высоком служении, а японскому народу — благоденствия и процветания".

"Японская православная церковь поддерживает тесные связи с Церковью - матерью (РПЦ – ред.): патриархи Московские и вся Руси традиционно посещают Японию", - рассказал РИА Новости Дмитрий Петровский, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Он напомнил, что в 2000 году Японию посетил патриарх Алексий II, который возвел на епископскую кафедру главы Японской церкви нынешнего митрополита Токийского и вся Японии Даниила, а в 2012 году – в Японию совершил визит патриарх Кирилл.

"Мы рассчитываем, что состоится встреча патриарха с недавно вошедшим на престол императором Японии Нарухито. Патриархи Алексий II и Кирилл встречались ранее с предыдущим императором Акихито", - сообщил Петровский.

По его словам, патриаршие богослужения в японских храмах, в которых примут участие русское и японское духовенство, будут проходить преимущественно на японском языке и "небольшая часть службы на церковнославянском". "Тексты православного богослужения были переведены святителем Николаем на японский язык, что стало одним из значимых факторов в деле расширения проповеди в Японии", - подытожил представитель Русской церкви.