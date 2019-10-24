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РИА Новости

На юге Москвы загорелся грузовик

18:55 24.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Грузовик наехал на препятствие и загорелся на Симферопольском шоссе, съезд с трассы заблокирован, сообщает центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) во вторник.
"В Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе грузовик наехал на препятствие и загорелся. Пожар потушен, но автомобиль всё еще находится на дороге, блокируя съезд с шоссе", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
ЦОДД рекомендует пользоваться объездными путями, чтобы попасть в Щербинку.
"Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях поочередно. Но лучше пока объезжать", - добавляется в сообщении.
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