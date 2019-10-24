На юге Москвы загорелся грузовик

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Грузовик наехал на препятствие и загорелся на Симферопольском шоссе, съезд с трассы заблокирован, сообщает центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) во вторник.

"В Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе грузовик наехал на препятствие и загорелся. Пожар потушен, но автомобиль всё еще находится на дороге, блокируя съезд с шоссе", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях поочередно. Но лучше пока объезжать. pic.twitter.com/oLJgJscXq6 — ЦОДД (@gucodd) 24 октября 2019 г.

ЦОДД рекомендует пользоваться объездными путями, чтобы попасть в Щербинку.