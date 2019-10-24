Пожар на базе ОМОНа в Ингушетии полностью потушили

НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Пожар, произошедший днем в четверг на территории базы ОМОНа в городе Карабулак в Ингушетии, где горела крыша здания тира, полностью потушен, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального МЧС Исса Катиев.

Ранее сообщалось, что в четверг днем на территории базы ОМОНа по улице Промысловая в городе Карабулак произошло возгорание кровли отдельно стоящего здания тира на площади 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня на другие здания не было, жертв и пострадавших нет.