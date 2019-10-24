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РИА Новости

Пожар на базе ОМОНа в Ингушетии полностью потушили

18:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Пожар, произошедший днем в четверг на территории базы ОМОНа в городе Карабулак в Ингушетии, где горела крыша здания тира, полностью потушен, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального МЧС Исса Катиев.
Ранее сообщалось, что в четверг днем на территории базы ОМОНа по улице Промысловая в городе Карабулак произошло возгорание кровли отдельно стоящего здания тира на площади 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня на другие здания не было, жертв и пострадавших нет.
"Пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в ликвидации возгорания участвовали 19 человек и пять единиц техники.
Сотрудник МЧС РФ
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