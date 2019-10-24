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РИА Новости

Место под тенью

18:38 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийМесто под тенью
Место под тенью
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
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Александр Лукашенко поручил правительству ответить на появление у границ Белоруссии американских танков. Бронетехника прибыла в соседнюю в Литву на учения, во многом напоминающие маневры времен холодной войны.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияКарикатуры
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