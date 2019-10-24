Эксперт оценил политику Зеленского по отношению к США

"Ему нужно год продержаться, чтобы никак не обозначить, кем он является на самом деле. Если он четко обозначит свою линию, он наверняка столкнется с серьезнейшей оппозицией внутри США. Какая-то одна из сил ... что-то будет делать против него и лишит его поддержки, а эта поддержка ему категорически необходима для продолжения своей политики и с военной точки зрения, и с экономической, и с финансовой и так далее", - заявил он на пресс-конференции "Владимир Зеленский: лидер или лакей?".