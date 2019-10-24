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РИА Новости

Эксперт оценил политику Зеленского по отношению к США

18:09 24.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет подавать противоречивые сигналы в Вашингтон до ноября 2020 года, чтобы не потерять поддержку ни демократов, ни республиканцев, считает политолог Борис Межуев.
"Ему нужно год продержаться, чтобы никак не обозначить, кем он является на самом деле. Если он четко обозначит свою линию, он наверняка столкнется с серьезнейшей оппозицией внутри США. Какая-то одна из сил ... что-то будет делать против него и лишит его поддержки, а эта поддержка ему категорически необходима для продолжения своей политики и с военной точки зрения, и с экономической, и с финансовой и так далее", - заявил он на пресс-конференции "Владимир Зеленский: лидер или лакей?".
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
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В эту стратегию, по мнению политолога, укладываются появившиеся недавно в СМИ сообщения о том, что еще до выборов на Украине Зеленский якобы испытывал давление со стороны президента США Дональда Трампа по поводу расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
"Это некоторый сигнал демократам, сигнал внутриполитическим оппонентам Трампа... некий намек на то, что не совсем он ложится в парадигму, которую Белый доме ему определил", - считает эксперт.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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"Будут новые разоблачения". Киев стал источником скандалов для СШАПрезидент Украины три часа решал, что делать с требованиями лидера США, пишут американские СМИ. Украинский фактор будет играть все более важную роль для политических битв в Вашингтоне, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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