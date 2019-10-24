Россия и страны Африки договорились противостоять политическому диктату

"Сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной конкуренции", - говорится в опубликованной на сайте Кремля итоговой декларации саммита.