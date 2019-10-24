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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и страны Африки договорились противостоять политическому диктату

17:31 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастник экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участник экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участник экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Сочи.
"Сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной конкуренции", - говорится в опубликованной на сайте Кремля итоговой декларации саммита.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАфрикаСочиРоссияВ мире
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