Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T15:54Z
https://ria.ru/20191024/1560178406.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151560/78/1515607868_0:68:1500:912_1036x0_80_0_0_dc0b4ad640036cae1d0ca2a887a3b438.jpg
РИА Новости

В Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу

15:54 24.10.2019
202
© РИА Новости / Андрей ВасильевВолга
Волга
© РИА Новости / Андрей Васильев
Волга. Архивное фото
САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты минприроды Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу в районе цементного завода в городе Вольске, площадь загрязнения составила 50 квадратных метров, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По информации пресс-службы, 23 октября госинспектор и внештатный общественный инспектор министерства после обращения жителей Вольска провели обследование акватории Волги в районе организованного технологического сброса цементного завода ООО "Холсим".
Река вохджи в городе Капан
17 октября, 12:51РИА Новости
В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината
"На момент обследования из сточной трубы специалистами зафиксирован сброс сточных вод с присутствием нефтепродуктов. Площадь загрязнения водного объекта у сброса порядка 50 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что шлейф из нефтепродуктов также тянулся вниз по течению Волги вдоль города. Материалы обследования министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области направило в Росприроднадзор.
010093
Обсудить 0
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Бурый медведь
Медведи и волки стали выходить к поселкам в четырех районах Карелии
РИА
Новости
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
В Ярославле открывается международный форум "Культура в действии"
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
В правительстве предложили поощрять водителей за аккуратное вождение
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Телемост юных инспекторов движения состоится 24 октября
Лента
новостей
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
Работа районной ветеринарной станции
В Челябинске пожаловались на ветеринара, лечащего животных вместо усыпления
LIVE: Саммит Россия – Африка
Выступление Владимира Путина на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
Глава Минприроды и президент Экваториальной Гвинеи высадили дерево в Сочи
Отходы
Greenpeace назвал компании-лидеры по загрязнению природы упаковкой
Выгрузка мусора на мусороперерабатывающем заводе
Мусорная реформа в Ленобласти завершится 1 ноября
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Кобылкин считает Африку очень похожей на Арктику
Шаурма
В Ростове-на-Дону пройдет чемпионат по скоростному поеданию шаурмы
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния