В Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу

САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты минприроды Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу в районе цементного завода в городе Вольске, площадь загрязнения составила 50 квадратных метров, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, 23 октября госинспектор и внештатный общественный инспектор министерства после обращения жителей Вольска провели обследование акватории Волги в районе организованного технологического сброса цементного завода ООО "Холсим".

"На момент обследования из сточной трубы специалистами зафиксирован сброс сточных вод с присутствием нефтепродуктов. Площадь загрязнения водного объекта у сброса порядка 50 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.