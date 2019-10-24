Лекция на тему: "Михаил Булгаков: клинический случай"

Лекторы:

- директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова Сергей ГОТЬЕ;

- главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ;

- профессор кафедры гуманитарных наук 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Болеслав ЛИХТЕРМАН;

- заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея М.А. Булгакова Иван НАЗАРОВ.



Ровно 103 года назад 31 октября Михаил Булгаков получил диплом врача и начал медицинскую практику. Как повлияла работа по специальности на жизнь, здоровье и произведения великого писателя? Что показали обнаруженные на рукописях "Мастера и Маргариты" биомаркеры, полученные в ходе исследований в 2010 г.? Как он узнал дату своей смерти за много лет до того, как ему поставили диагноз "нефросклероз"? Где и как Булгаков заработал эту болезнь? Какие меры по спасению предприняли бы врачи 21-го века, чтобы продлить ему жизнь минимум на 10 лет? И как лечил великого писателя главный врач И.В. Сталина?

В рамках мероприятия также будет продемонстрирована премьерная серия "Спасти Булгакова" из цикла нового документального проекта "Клинический случай", посвященного истории великих людей и медицине, который выйдет на телеканале "Доктор".



*"Лекторий на Зубовском" - мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!