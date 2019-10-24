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РИА Новости

Творческая встреча с кинорежиссером Юрием Кара

15:43 24.10.2019
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6 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Юрием КАРА, приуроченная к его 65-летнему юбилею, который состоится 12 ноября.
Его фильмы любят миллионы зрителей. Их судьба складывалась по-разному. Так, работа "Мастер и Маргарита", несмотря на звездный актерский состав (В. Гафт, М. Ульянов, А. Вертинская), пролежала на полке 15 лет. Своя история и у социальной драмы "Воры в законе" – о криминале и разгуле коррупции. Критикам вольная интерпретация рассказов Фазиля Искандера категорически не понравилась, а вот публика шла в кино охотно.

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