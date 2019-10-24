Творческая встреча с кинорежиссером Юрием Кара

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6 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Юрием КАРА, приуроченная к его 65-летнему юбилею, который состоится 12 ноября.