Разработавшему "Ангару" предприятию присвоят имя авиаконструктора Мясищева

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Конструкторское бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева), разработавшее ракеты-носители семейства "Протон" и "Ангара", назовут в честь известного советского авиаконструктора Владимира Мясищева, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса).
"Руководство ГКНПЦ им. М.В. Хруничева приняло решение об изменении названия Конструкторского бюро "Салют". Структурное подразделение Центра Хруничева будет носить имя своего основателя Владимира Михайловича Мясищева", - сказал собеседник агентства.
Как отметил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко, "такое решение принято в связи с ходатайством представителей землячества города Ефремова, родины выдающегося конструктора Владимира Михайловича Мясищева, а также по мнению трудового коллектива конструкторского бюро "Салют".
По его словам, этот шаг восстанавливает исторические истоки создания КБ "Салют", которое было организовано в 1951 году как опытно-конструкторское бюро ОКБ-23 под руководством Мясищева.
В ОКБ-23 создавались принципиально новые самолеты - стратегический бомбардировщик М-4 с реактивными двигателями и бомбардировщики 3М и 3МД. В 1960 году бюро было перепрофилировано на ракетно-космическую тематику, в результате чего его коллективом были созданы боевые комплексы, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами, ракеты-носители "Протон" и "Ангара", орбитальные модули и разгонный блок "Бриз".