Разработавшему "Ангару" предприятию присвоят имя авиаконструктора Мясищева

Макет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019. Архивное фото

Макет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Конструкторское бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева), разработавшее ракеты-носители семейства "Протон" и "Ангара", назовут в честь известного советского авиаконструктора Владимира Мясищева, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса).

"Руководство ГКНПЦ им. М.В. Хруничева приняло решение об изменении названия Конструкторского бюро "Салют". Структурное подразделение Центра Хруничева будет носить имя своего основателя Владимира Михайловича Мясищева", - сказал собеседник агентства.

Как отметил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко, "такое решение принято в связи с ходатайством представителей землячества города Ефремова, родины выдающегося конструктора Владимира Михайловича Мясищева, а также по мнению трудового коллектива конструкторского бюро "Салют".

По его словам, этот шаг восстанавливает исторические истоки создания КБ "Салют", которое было организовано в 1951 году как опытно-конструкторское бюро ОКБ-23 под руководством Мясищева.