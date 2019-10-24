Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T15:29Z
https://ria.ru/20191024/1560177178.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_62d8bc2c014751947eecec465a0a070c.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" ведет переговоры о переходе на "альткотельную" с семью городами

15:29 24.10.2019
46
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКотельная
Котельная
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Т Плюс" обсуждает переход семи крупных городов в регионах присутствия на "альтернативную котельную", заявил РИА Новости заместитель гендиректора по коммерции и развитию компании Александр Вилесов в кулуарах XVII отраслевой конференции "Теплоснабжение-2019".
В ходе своего выступления на конференции он отметил, что скорость перехода к модели "альткотельной" на сегодняшний день незначительная, однако есть колоссальный интерес и "много городов на подходе". "В ближайшем 2020 году мы увидим массовый переход к этой истории", - считает он.

"Мы сейчас ведем переговоры в Иваново, в Оренбурге, во Владимире, в Перми, Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти", - уточнил Вилесов агентству.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
Ремонт теплосети
23 октября, 18:29Теплоснабжение
"Т Плюс" в 2019 году увеличила инвестиции в теплосети Кирова в пять раз
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
000001
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Ветрогенераторы
"Юнипро" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 3,3%
РИА
Новости
Подстанция
Выработка электроэнергии "Мосэнерго" за 9 месяцев выросла на 7,3%
Ремонт теплосети
"Т Плюс" в 2019 году увеличила инвестиции в теплосети Кирова в пять раз
Рефтинская ГРЭС
"Энел Россия" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 4,7%
Лента
новостей
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
"Русгидро" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 7,7%
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
СГК планирует перейти на "альткотельную" в Черногорске и Бийске
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
В Минэнерго ждут от Эфиопии информацию по тендеру на модернизацию ГЭС
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
Уралсиб: экосистемы повышают эффективность работы банков и малого бизнеса
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
ФосАгро планирует открыть торговый офис в Кейптауне (ЮАР)
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
В "Уралсибе" рассказали о влиянии ключевой ставки на кредиты для бизнеса
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия
Медведев одобрил идею губернаторов-единороссов возглавить реготделения ЕР
Волга
В Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
Разработавшему "Ангару" предприятию присвоят имя авиаконструктора Мясищева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния