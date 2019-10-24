"Т Плюс" ведет переговоры о переходе на "альткотельную" с семью городами

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Т Плюс" обсуждает переход семи крупных городов в регионах присутствия на "альтернативную котельную", заявил РИА Новости заместитель гендиректора по коммерции и развитию компании Александр Вилесов в кулуарах XVII отраслевой конференции "Теплоснабжение-2019".

В ходе своего выступления на конференции он отметил, что скорость перехода к модели "альткотельной" на сегодняшний день незначительная, однако есть колоссальный интерес и "много городов на подходе". "В ближайшем 2020 году мы увидим массовый переход к этой истории", - считает он.

"Мы сейчас ведем переговоры в Иваново, в Оренбурге, во Владимире, в Перми, Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти", - уточнил Вилесов агентству.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.