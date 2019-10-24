Россия несет большую ответственность в Сирии, заявил представитель курдов

"Мы считаем, что Россия несет очень большую ответственность в Сирии, будучи великим государством и в силу ее политического и военного веса в регионе, несет и этическую ответственность, и она должна использовать все свое влияние и силы для разрешения кризиса в Сирии", - заявил Бали.

Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.