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РИА Новости
Война в Сирии

Россия несет большую ответственность в Сирии, заявил представитель курдов

14:57 24.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии. Архивное фото
КАМЫШЛЫ, 24 окт – РИА Новости. Россия должна использовать все влияние и силы для разрешения кризиса в Сирии, нужно политическое решение для примирения в стране, заявил РИА Новости официальный представитель арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) Мустафа Бали.
"Мы считаем, что Россия несет очень большую ответственность в Сирии, будучи великим государством и в силу ее политического и военного веса в регионе, несет и этическую ответственность, и она должна использовать все свое влияние и силы для разрешения кризиса в Сирии", - заявил Бали.
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Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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