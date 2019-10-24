Представитель курдов подтвердил отход бойцов от границы Сирии с Турцией

КАМЫШЛИ, 24 окт – РИА Новости. Официальный представитель арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) Мустафа Бали подтвердил в комментарии РИА Новости отход их бойцов на 32 километра от границы Сирии с Турцией в рамках меморандума, заключенного Москвой и Анкарой.
"Мы вышли с территорий от района Телль-Абъяда до Рас эль-Айна", - заявил Бали.
"Да, верно", - ответил он на уточняющий вопрос, отошли ли SDF на 32 километра от границы.
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии