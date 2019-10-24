Кобылкин поддержал стремление Африки менять ситуацию с добычей ископаемых

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в ходе форума "Россия — Африка" поддержал желание африканских стран менять ситуацию в добыче ископаемых и предложил пути привлечения российских инвесторов.

Глава минприроды России выступил на встрече, посвященной разработке полезных ископаемых в странах Африки. Он рассказал, что побывал с визитом в странах континента и вместе с коллегами хотел понять, что хочет сама Африка. Это было наиболее важно и с точки зрения геологии, и компетенций, специальностей, которые могут предложить российские эксперты. Он пояснил, что на первый план на континенте выходят проблемы социальные, связанные благосостоянием людей.

"Я точно могу сказать, что этот континент очень сильно меняется ... И никто в Африке не хочет, чтобы просто какие-то компании выходили и вели простую добычу того или иного сырья для того, чтобы вывозить с континента и оставлять какие-то условные налоги и создавать малоэффективные рабочие места. Это мы увидели, и меня это очень радует", — заявил Кобылкин.

Он добавил, что Россия также прошла непростой путь, и сталкивается со сложностями, особенно в период санкций. По его словам, для привлечения инвесторов странам необходимо создать комфортные условия.

‌ "Очень важно создать комфортные условия в ближайшие хотя бы пять лет, для того, чтобы эта территория для компаний стала родной. И в этом плане речь не идет о каких-либо финансовых вливаниях со стороны государства, речь идёт о комфортном инвестиционном климате, о создании правильной налогооблагаемой базы, которая была бы комфортна для той или иной страны. На этом стоило бы сконцентрировать свое внимание", — заключил Кобылкин.