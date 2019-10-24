Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T14:51Z
https://ria.ru/20191024/1560174859.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156015/09/1560150925_0:56:3069:1782_1036x0_80_0_0_b893767dbc31145eb82fc21c96f11c32.jpg
РИА Новости

Кобылкин поддержал стремление Африки менять ситуацию с добычей ископаемых

14:51 24.10.2019
168
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия – Африка"
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия – Африка
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия – Африка"
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в ходе форума "Россия — Африка" поддержал желание африканских стран менять ситуацию в добыче ископаемых и предложил пути привлечения российских инвесторов.
Глава минприроды России выступил на встрече, посвященной разработке полезных ископаемых в странах Африки. Он рассказал, что побывал с визитом в странах континента и вместе с коллегами хотел понять, что хочет сама Африка. Это было наиболее важно и с точки зрения геологии, и компетенций, специальностей, которые могут предложить российские эксперты. Он пояснил, что на первый план на континенте выходят проблемы социальные, связанные благосостоянием людей.
Вид города Франсхук а Южной Африке
Вчера, 14:45Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Кобылкин считает Африку очень похожей на Арктику
"Я точно могу сказать, что этот континент очень сильно меняется ... И никто в Африке не хочет, чтобы просто какие-то компании выходили и вели простую добычу того или иного сырья для того, чтобы вывозить с континента и оставлять какие-то условные налоги и создавать малоэффективные рабочие места. Это мы увидели, и меня это очень радует", — заявил Кобылкин.
Он добавил, что Россия также прошла непростой путь, и сталкивается со сложностями, особенно в период санкций. По его словам, для привлечения инвесторов странам необходимо создать комфортные условия.
‌ "Очень важно создать комфортные условия в ближайшие хотя бы пять лет, для того, чтобы эта территория для компаний стала родной. И в этом плане речь не идет о каких-либо финансовых вливаниях со стороны государства, речь идёт о комфортном инвестиционном климате, о создании правильной налогооблагаемой базы, которая была бы комфортна для той или иной страны. На этом стоило бы сконцентрировать свое внимание", — заключил Кобылкин.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Вчера, 13:55Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Кобылкин призвал Россию и Африку подумать о финансировании геологоразведки
310001
Обсудить 0
Дмитрий КобылкинАфрикаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Кобылкин считает Африку очень похожей на Арктику
РИА
Новости
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
В правительстве предложили поощрять водителей за аккуратное вождение
Бурый медведь
Медведи и волки стали выходить к поселкам в четырех районах Карелии
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия – Африка
Кобылкин пригласил коллег из Африки посмотреть работу добывающих компаний
Лента
новостей
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия поставит Нигеру два боевых вертолета Ми-35
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Россия несет большую ответственность в Сирии, заявил представитель курдов
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Кобылкин призвал Россию и Африку подумать о финансировании геологоразведки
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Телемост юных инспекторов движения состоится 24 октября
Волга
В Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
Работа районной ветеринарной станции
В Челябинске пожаловались на ветеринара, лечащего животных вместо усыпления
Глава МИД Замбии Джозеф Маланджи во время встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 20 февраля 2019
Замбия хочет наращивать долю расчётов в рублях в сфере торговли с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния