Лауреатом премии Сахарова стал уйгурский активист

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщила в четверг пресс-служба ЕП.
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге. "Я очень рад сообщить, что Европарламент выбрал Ильхама Тохти лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли" 2019 года. Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае", - объявил он.
24 сентября, 20:59РИА НовостиСША обвинили Китай в репрессиях против уйгуров
Сассоли добавил, что, присуждая эту премию, "ЕП настоятельно призывает китайское правительство освободить Тохти" из заключения. Тохти отбывает пожизненное заключение в Китае по обвинению в сепаратизме. Церемония вручения премии Сахарова запланирована в Страсбурге на 18 декабря.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстремизации.