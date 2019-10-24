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РИА Новости

Лауреатом премии Сахарова стал уйгурский активист

14:47 24.10.2019
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© AP Photo / David WivellЖители района Эрдуоцяо в Урумчи
Жители района Эрдуоцяо в Урумчи
© AP Photo / David Wivell
Жители района Эрдуоцяо в Урумчи. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщила в четверг пресс-служба ЕП.
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге. "Я очень рад сообщить, что Европарламент выбрал Ильхама Тохти лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли" 2019 года. Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае", - объявил он.
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Сассоли добавил, что, присуждая эту премию, "ЕП настоятельно призывает китайское правительство освободить Тохти" из заключения. Тохти отбывает пожизненное заключение в Китае по обвинению в сепаратизме. Церемония вручения премии Сахарова запланирована в Страсбурге на 18 декабря.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстремизации.
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