Лауреатом премии Сахарова стал уйгурский активист

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщила в четверг пресс-служба ЕП.

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге. "Я очень рад сообщить, что Европарламент выбрал Ильхама Тохти лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли" 2019 года. Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае", - объявил он.

Сассоли добавил, что, присуждая эту премию, "ЕП настоятельно призывает китайское правительство освободить Тохти" из заключения. Тохти отбывает пожизненное заключение в Китае по обвинению в сепаратизме. Церемония вручения премии Сахарова запланирована в Страсбурге на 18 декабря.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.