Россия станет почетным гостем международной конференции экспертов в Китае

Советник отдела по делам науки и техники посольства КНР в России Чжэн Шиминь напомнил присутствующим церемонии, что в июне текущего года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин заключили Совместное заявление и объявили о развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. В сентябре премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев также совместно заявили о налаживании долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по реализации крупных проектов в таких сферах, как исследование Луны и дальнего космоса, создание ракеты-носителя, разработка технологий дистанционного зондирования и низкоорбитальных спутников связи и т.д.