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РИА Новости

СМИ: главу офиса Зеленского заподозрили в нарушении закона при Януковиче

14:37 24.10.2019
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Главе офиса президента Украины Андрею Богдан могут вручить подозрение из-за возможного нарушения закона во время работы в кабмине при экс-главе государства Викторе Януковиче, сообщает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
"В понедельник (21 октября – ред.) в управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - цитирует собеседника агентство.
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Согласно сообщению, Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в кабмине Николая Азарова. По мнению следствия, Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен (около 124,3 тысяч долларов по курсу нацбнака) по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.
"Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "Единые энергетические системы Украины" и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Богдан готовил юридические материалы кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении", - говорится в сообщении.
Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.
Сотрудник Службы безопасности Украины
22 октября, 15:50РИА Новости
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