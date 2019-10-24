СМИ: главу офиса Зеленского заподозрили в нарушении закона при Януковиче

КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Главе офиса президента Украины Андрею Богдан могут вручить подозрение из-за возможного нарушения закона во время работы в кабмине при экс-главе государства Викторе Януковиче, сообщает в четверг агентство Главе офиса президента Украины Андрею Богдан могут вручить подозрение из-за возможного нарушения закона во время работы в кабмине при экс-главе государства Викторе Януковиче, сообщает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

"В понедельник (21 октября – ред.) в управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - цитирует собеседника агентство.

Согласно сообщению, Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в кабмине Николая Азарова. По мнению следствия, Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен (около 124,3 тысяч долларов по курсу нацбнака) по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

"Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "Единые энергетические системы Украины" и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Богдан готовил юридические материалы кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении", - говорится в сообщении.