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РИА Новости

Ученые МГУ выяснили родственные связи тусклых галактик с карликовыми

14:33 24.10.2019 (обновлено: 17:03 24.10.2019)
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CC BY 4.0 / ESA/Hubble, NASA / A tiny galaxy with a big heartКарликовая галактика ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования
Карликовая галактика ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования
CC BY 4.0 / ESA/Hubble, NASA / A tiny galaxy with a big heart
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские ученые провели исследование девяти экзотических ультра-диффузных галактик из скопления Волосы Вероники в 300 миллионах световых лет от Земли, оказалось, что они имеют много общего с эллиптическими и сфероидальными карликовыми галактиками, говорится в сообщении пресс-службы МГУ, поступившем в РИА Новости.
Большая часть галактик в наблюдаемой Вселенной – это карликовые галактики, которые во много раз тусклее Млечного Пути. Недавно ученые нашли необычные ультра-диффузные галактики. При размерах, сравнимых с нашей Галактикой, общее количество звезд в них редко достигает одного процента от содержащихся в Млечном Пути.
Как сообщает пресс-служба МГУ, наблюдения проводились при помощи нового спектрографа Binospec, установленного на 6,5-метровом телескопе в Аризоне. Исследователи определили параметры звездного населения и измерили параметры движения звезд, а также оценили среднее содержание гипотетической темной материи.
"При ближайшем рассмотрении оказалось, что по всем перечисленным параметрам ультра-диффузные галактики лежат между карликовыми эллиптическими галактиками, которыми заполнены все близкие скопления галактик, в том числе Волосы Вероники, и карликовыми сфероидальными системами, такими как большинство спутников Млечного Пути и Туманности Андромеды.
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Единственное существенное отличие – крупный размер ультра-диффузных галактик, что при схожей с прочими карликовыми галактиками светимости приводит к низкой поверхностной яркости и сложностям с наблюдательными исследованиями их свойств", - говорится в сообщении.
Астрофизики пришли к выводу, что ультра-диффузные галактики вероятнее всего составляют с "соседними" типами карликовых галактик один класс звездных систем.
Работа была поддержана президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда и опубликована в Astrophysical Journal.
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