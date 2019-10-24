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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Кобылкин пригласил коллег из Африки посмотреть работу добывающих компаний

14:32 24.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия – Африка"
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия – Африка
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин пригласил на форуме "Россия – Африка" коллег из других стран познакомиться на местах с работой добывающих российских компаний в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке.
Глава Минприроды России выступил на встрече, посвященной разработке полезных ископаемых в странах Африки на экономическом форуме "Россия – Африка". По его словам, задача России, которая по сложности пути развития во многом схожа с африканскими странами, - показать, какой путь она прошла и чего добилась.
"Я надеюсь, что следующая встреча с нашими африканскими друзьями будет не только в таком замечательном климате как в Сочи, но и в тех традиционных местах добычи полезных ископаемых, которые существуют в России. У нас есть субъекты, где есть, что посмотреть: как развивались компании непосредственно в Сибири, Западной Сибири, в Арктике, на Дальнем Востоке или в других субъектах Российской Федерации. Это очень важно, - увидеть, посмотреть, открыться", - пояснил Кобылкин.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМинприродыДмитрий КобылкинАфрикаРоссияЭкономика
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