Кобылкин пригласил коллег из Африки посмотреть работу добывающих компаний

Глава Минприроды России выступил на встрече, посвященной разработке полезных ископаемых в странах Африки на экономическом форуме "Россия – Африка". По его словам, задача России, которая по сложности пути развития во многом схожа с африканскими странами, - показать, какой путь она прошла и чего добилась.

"Я надеюсь, что следующая встреча с нашими африканскими друзьями будет не только в таком замечательном климате как в Сочи, но и в тех традиционных местах добычи полезных ископаемых, которые существуют в России. У нас есть субъекты, где есть, что посмотреть: как развивались компании непосредственно в Сибири, Западной Сибири, в Арктике, на Дальнем Востоке или в других субъектах Российской Федерации. Это очень важно, - увидеть, посмотреть, открыться", - пояснил Кобылкин.