Росприроднадзор увеличит число внеплановых проверок в Омской области

ОМСК, 24 окт – РИА Новости. Инспекция Росприроднадзора в Омской области увеличит количество внеплановых проверок предприятий по фактам возможного загрязнения воздуха и в целом повысит эффективность работы, сообщила в четверг на встрече с губернатором Александром Бурковым глава федеральной службы Светлана Радионова.
Глава Омской области обратился к главе Росприроднадзора с просьбой взять под личный контроль деятельность омского подразделения и исполняющего обязанности его руководителя в связи с тем, что региональные власти не получают необходимой поддержки от федеральной службы в борьбе с предприятиями, загрязняющими воздух в Омске.
"Мы обращались с просьбой проверить несколько предприятий федерального уровня. К сожалению, инспекция не очень оперативно реагирует, а у нас летний период и сентябрь были очень тяжелые с точки зрения выбросов в атмосферу, много жалоб людей. Без взаимодействия с Росприроднадзором мы не можем на сегодняшний день решить эту проблему. Нам бы хотелось, чтобы вы взяли под личный контроль деятельность вашего подразделения в Омской области", - отметил Бурков.
Глава региона отметил, что властям области нужно понимать, какое предприятие и какие выбросы осуществляет, в каком объеме, чего пока добиться не удается в связи с недостаточно эффективной работой органов Росприроднадзора.
"Будем разбираться. Проблему эту видим и будем четко и последовательно идти к ее решению. Это не только у вас такая проблема. Территориальное управление сориентировано, и самое главное, мы сняли барьеры, которые мешали идти инспекторам в прокуратуру на согласование внеплановых проверок. Отказ в согласовании проверочных мероприятий влиял на ранжирование, рейтинг внутри службы. Не ходили просто, чтобы не получить отказ. Мы этот показатель убрали", - привели в облправительстве слова Радионовой.
Глава Росприроднадзора отметила, что территориальные органы, в том числе омское подразделение, сориентированы на увеличение внеплановых проверок. "Это всегда очень сложная история. Мы это будем делать, подразделение будет на это сориентировано. Надеюсь, эффективность его деятельности будет выше", - добавила она.