Росприроднадзор увеличит число внеплановых проверок в Омской области

"Мы обращались с просьбой проверить несколько предприятий федерального уровня. К сожалению, инспекция не очень оперативно реагирует, а у нас летний период и сентябрь были очень тяжелые с точки зрения выбросов в атмосферу, много жалоб людей. Без взаимодействия с Росприроднадзором мы не можем на сегодняшний день решить эту проблему. Нам бы хотелось, чтобы вы взяли под личный контроль деятельность вашего подразделения в Омской области", - отметил Бурков.