В Кабуле убили начальника полиции афганской провинции Бадгис

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Начальник полиции афганской провинции Багдис Шарифулла Шамту убит в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News.
Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что начальник полиции проводил в столице отпуск, и назвал произошедшее террористическим актом.
Ответственность за убийство взяло на себя радикальное движение "Талибан".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. В Афганистане усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.