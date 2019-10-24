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РИА Новости

В Кабуле убили начальника полиции афганской провинции Бадгис

14:26 24.10.2019
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Начальник полиции афганской провинции Багдис Шарифулла Шамту убит в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News.
Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что начальник полиции проводил в столице отпуск, и назвал произошедшее террористическим актом.
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В столкновениях на севере Афганистана погибли 15 полицейских
Ответственность за убийство взяло на себя радикальное движение "Талибан".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. В Афганистане усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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