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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин пообещал, что тему договора о ЗСТ между ЕАЭС и Маврикием проработают

13:52 24.10.2019 (обновлено: 15:49 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Вопрос о подписании договора по зоне свободной торговли между ЕАЭС и Маврикием будет проработан, заявил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что комиссия нашего Евразийского экономического союза внимательно отнесется к вашему предложению проработать вопрос создания зоны свободной торговли с Маврикием", - сказал Путин на пленарной сессии саммита "Россия — Африка" после выступления и. о. президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Маврикий Ситанах Лачминараиду во время встречи. 14 ноября 2017
Вчера, 13:45РИА Новости
Межгосударственные отношения России и республики Маврикий
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЕвразийский экономический союзВладимир ПутинМаврикийРоссияЭкономика
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