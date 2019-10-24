Путин пообещал, что тему договора о ЗСТ между ЕАЭС и Маврикием проработают

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Вопрос о подписании договора по зоне свободной торговли между ЕАЭС и Маврикием будет проработан, заявил президент России Владимир Путин.

"Уверен, что комиссия нашего Евразийского экономического союза внимательно отнесется к вашему предложению проработать вопрос создания зоны свободной торговли с Маврикием", - сказал Путин на пленарной сессии саммита "Россия — Африка" после выступления и. о. президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури.