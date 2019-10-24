Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T13:52Z
https://ria.ru/20191024/1560166383.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/36/1555943607_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_89f3ef0d90c0497e0872ad2a6b8e3e6f.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"Юнипро" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 3,3%

13:52 24.10.2019
28
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВетрогенераторы
Ветрогенераторы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Электростанции "Юнипро" по итогам девяти месяцев 2019 года увеличили выработку электроэнергии в годовом выражении на 3,3%, до 33,9 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах компании.

"За девять месяцев 2019 года электростанции ПАО "Юнипро" выработали 33,9 миллиарда кВт.ч, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В третьем квартале 2019 года накопленный за первое полугодие прирост выработки электроэнергии (+11,9%) снизился до 3,3% (за девять месяцев)", - отмечается в сообщении компании.

Снижение объемов генерации в третьем квартале связано в том числе с проведением инспекций блоков Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС, остановкой энергоблоков Смоленской ГРЭС в связи с ремонтом. Также на динамику повлияло снижение загрузки энергоблоков Березовской ГРЭС "Системным оператором" в связи с высоким уровнем гидрогенерации в объединенной энергосистеме Сибири.
Производство тепловой энергии составило 1,348 миллиона Гкал, что на 7,6% ниже по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года. В компании пояснили, что снижение обусловлено погодными условиями.
Электрическая подстанция
1 октября, 12:59Теплоснабжение
Ъ: "Русал" получит от "Юнипро" скидку на поставку электроэнергии
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.
100000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Ремонт теплосети
"Т Плюс" в 2019 году увеличила инвестиции в теплосети Кирова в пять раз
РИА
Новости
Котельная
"Т Плюс" ведет переговоры о переходе на "альткотельную" с семью городами
Подстанция
Выработка электроэнергии "Мосэнерго" за 9 месяцев выросла на 7,3%
Рефтинская ГРЭС
"Энел Россия" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 4,7%
Лента
новостей
Автоцистерна компании Газпром Нефть
"Газпром нефть" вложит 30 млрд руб в комплекс по производству катализаторов
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
"Русгидро" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 7,7%
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
СМИ: Fortum ожидает решения вопроса по сделке с Uniper в начале 2020 года
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Ленобласти открылось производство приводной техники
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Госдума установила особенности исполнения бюджета в 2020 году
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
В Минэнерго ждут от Эфиопии информацию по тендеру на модернизацию ГЭС
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
Уралсиб: экосистемы повышают эффективность работы банков и малого бизнеса
Виды Москвы
Костин: в России есть все предпосылки для экономического роста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния