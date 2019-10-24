"Юнипро" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 3,3%

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Электростанции "Юнипро" по итогам девяти месяцев 2019 года увеличили выработку электроэнергии в годовом выражении на 3,3%, до 33,9 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах компании.

"За девять месяцев 2019 года электростанции ПАО "Юнипро" выработали 33,9 миллиарда кВт.ч, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В третьем квартале 2019 года накопленный за первое полугодие прирост выработки электроэнергии (+11,9%) снизился до 3,3% (за девять месяцев)", - отмечается в сообщении компании.

Снижение объемов генерации в третьем квартале связано в том числе с проведением инспекций блоков Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС, остановкой энергоблоков Смоленской ГРЭС в связи с ремонтом. Также на динамику повлияло снижение загрузки энергоблоков Березовской ГРЭС "Системным оператором" в связи с высоким уровнем гидрогенерации в объединенной энергосистеме Сибири.

Производство тепловой энергии составило 1,348 миллиона Гкал, что на 7,6% ниже по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года. В компании пояснили, что снижение обусловлено погодными условиями.