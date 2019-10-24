Президент Ливана готов начать диалог с представителями протестующих

ДАМАСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун в своем первом телевизионном обращении к нации на восьмой день антиправительственных протестов заявил о готовности встретиться с представителями демонстрантов и обсудить возможные варианты решения ситуации.

В понедельник премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Объявленные экстренные меры по улучшению экономической ситуации не вызвали единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились.

"Обращаюсь к демонстрантам и протестующим: я готов встретиться с вашими представителями, чтобы выслушать ваши конкретные требования. А вы выслушаете наши мысли и опасения из-за финансового крушения страны. Обсудим, что нужно сделать нам вместе, чтобы удовлетворить ваши требования и избежать хаоса и развала", - заявил Аун в обращении, транслировавшемся ливанскими телеканалами.

По его словам, таким образом удастся наладить конструктивный диалог. "Диалог всегда самый мирный способ для спасения страны", - заявил президент. Он также отметил, что озвученные премьером меры являются лишь первым шагом на пути к "спасению" страны.

Аун также подчеркнул, что ливанцы имеют право выражать свои мысли и устраивать митинги, но только на площадях, не перекрывая дороги. По его словам, свобода передвижения также должна быть обеспечена для граждан страны.

Ранее ливанские СМИ неоднократно отмечали, что протесты носят неорганизованный характер и явных лидеров или представителей протестного движения пока не наблюдается. Демонстрации также стали уникальными в истории страны благодаря тому, что объединили все конфессиональные группы в стране.

В Ливане демонстранты с 17 октября блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Антиправительственные протесты, по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. Военные предпринимают попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение, но ненадолго. Возникли стычки между армией и демонстрантами, сообщается о раненых.