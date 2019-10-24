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РИА Новости

Президент Ливана готов начать диалог с представителями протестующих

13:48 24.10.2019 (обновлено: 14:08 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
ДАМАСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун в своем первом телевизионном обращении к нации на восьмой день антиправительственных протестов заявил о готовности встретиться с представителями демонстрантов и обсудить возможные варианты решения ситуации.
В понедельник премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Объявленные экстренные меры по улучшению экономической ситуации не вызвали единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
21 октября, 16:23РИА Новости
Премьер Ливана заявил о снижении на 50% зарплат министров и депутатов
"Обращаюсь к демонстрантам и протестующим: я готов встретиться с вашими представителями, чтобы выслушать ваши конкретные требования. А вы выслушаете наши мысли и опасения из-за финансового крушения страны. Обсудим, что нужно сделать нам вместе, чтобы удовлетворить ваши требования и избежать хаоса и развала", - заявил Аун в обращении, транслировавшемся ливанскими телеканалами.
По его словам, таким образом удастся наладить конструктивный диалог. "Диалог всегда самый мирный способ для спасения страны", - заявил президент. Он также отметил, что озвученные премьером меры являются лишь первым шагом на пути к "спасению" страны.
Аун также подчеркнул, что ливанцы имеют право выражать свои мысли и устраивать митинги, но только на площадях, не перекрывая дороги. По его словам, свобода передвижения также должна быть обеспечена для граждан страны.
Город Бейрут
21 октября, 16:53РИА Новости
Власти Ливана упразднили министерство информации
Ранее ливанские СМИ неоднократно отмечали, что протесты носят неорганизованный характер и явных лидеров или представителей протестного движения пока не наблюдается. Демонстрации также стали уникальными в истории страны благодаря тому, что объединили все конфессиональные группы в стране.
В Ливане демонстранты с 17 октября блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Антиправительственные протесты, по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. Военные предпринимают попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение, но ненадолго. Возникли стычки между армией и демонстрантами, сообщается о раненых.
Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.
Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан. 23 декабря 2018
21 октября, 17:22РИА Новости
ООН призывает власти Ливана прислушаться к требованиям демонстрантов
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