Сечин: Brexit приведет к разрыву целостности европейской банковской системы

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза приведёт к снижению доходности европейских банков и разрыву целостности банковской системы Европы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Европейская экономика находится в сложном положении. Отрицательные процентные ставки оказали существенное влияние на доходность европейских финансовых рынков и эффективность банковской системы Европы", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Сечин отметил, что десять лет назад прибыль ведущих европейских банков была на 30% выше, чем у их американских конкурентов.
"Сейчас же ситуация радикально изменилась, и европейские банки заметно уступают американским, прибыль которых втрое выше. Более того, капитализация одного только американского банка JP Morgan в 399 миллиардов долларов превысила суммарную капитализацию пяти крупнейших европейских банков", - добавил глава "Роснефти".
"Предстоящий Brexit приведет к разрыву целостности европейской банковской системы и дальнейшему снижению доходности и стоимости европейских банков", - заявил Сечин.
По его словам, в середине 2019 года половина всех европейских государственных облигаций и 20% долговых бумаг инвестиционного уровня имели отрицательную доходность, а отсутствие необходимых инструментов инвестирования привело к значительному падению капитализации европейских банков: за 5 лет банковский индекс Euro Stoxx снизился в два раза. "Это оказывает влияние и на реальный сектор экономики: европейцы вынуждены переносить производственные мощности в страны с более конкурентной стоимостной составляющей", - подчеркнул Сечин.