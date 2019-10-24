Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T13:46Z
https://ria.ru/20191024/1560166119.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155989/68/1559896871_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_32e17a386910ead98d1ae64ffc6c33ac.jpg
РИА Новости

Сечин: Brexit приведет к разрыву целостности европейской банковской системы

13:46 24.10.2019
207
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС. Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза приведёт к снижению доходности европейских банков и разрыву целостности банковской системы Европы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Европейская экономика находится в сложном положении. Отрицательные процентные ставки оказали существенное влияние на доходность европейских финансовых рынков и эффективность банковской системы Европы", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Участники на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018
23 октября, 21:17РИА Новости
Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit, сообщил источник
Сечин отметил, что десять лет назад прибыль ведущих европейских банков была на 30% выше, чем у их американских конкурентов.
"Сейчас же ситуация радикально изменилась, и европейские банки заметно уступают американским, прибыль которых втрое выше. Более того, капитализация одного только американского банка JP Morgan в 399 миллиардов долларов превысила суммарную капитализацию пяти крупнейших европейских банков", - добавил глава "Роснефти".
Председатель Европейского совета Дональд Туск
23 октября, 13:41РИА Новости
Туск призвал ЕС принять запрос Британии на отсрочку Brexit, заявил источник
"Предстоящий Brexit приведет к разрыву целостности европейской банковской системы и дальнейшему снижению доходности и стоимости европейских банков", - заявил Сечин.
По его словам, в середине 2019 года половина всех европейских государственных облигаций и 20% долговых бумаг инвестиционного уровня имели отрицательную доходность, а отсутствие необходимых инструментов инвестирования привело к значительному падению капитализации европейских банков: за 5 лет банковский индекс Euro Stoxx снизился в два раза. "Это оказывает влияние и на реальный сектор экономики: европейцы вынуждены переносить производственные мощности в страны с более конкурентной стоимостной составляющей", - подчеркнул Сечин.
310000
Обсудить 1
BrexitЕвросоюзИгорь СечинВеликобританияЭкономика
Рекомендуем
Лондон
Парламент Британии не будет обсуждать сделку по Brexit на следующей неделе
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Джонсон заявил, что ЕС продлит срок Brexit
Игорь Сечин
Сечин усомнился в перспективности электромобилей
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Сечин назвал Саудовскую Аравию "хрупким поставщиком" нефти
Лента
новостей
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
США лишают евро возможности стать мировой резервной валютой, заявил Сечин
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин заявил, что принципы работы МВФ, возможно, нуждаются в корректировке
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Источник назвал возможную дату встречи послов стран ЕС по отсрочке Brexit
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин: Россия остается самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу
Игорь Сечин
США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, заявил Сечин
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил о планах вернуть Турцию на орбиту Запада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния