Сечин: Brexit приведет к разрыву целостности европейской банковской системы

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза приведёт к снижению доходности европейских банков и разрыву целостности банковской системы Европы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Европейская экономика находится в сложном положении. Отрицательные процентные ставки оказали существенное влияние на доходность европейских финансовых рынков и эффективность банковской системы Европы", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Сечин отметил, что десять лет назад прибыль ведущих европейских банков была на 30% выше, чем у их американских конкурентов.

"Сейчас же ситуация радикально изменилась, и европейские банки заметно уступают американским, прибыль которых втрое выше. Более того, капитализация одного только американского банка JP Morgan в 399 миллиардов долларов превысила суммарную капитализацию пяти крупнейших европейских банков", - добавил глава "Роснефти".

"Предстоящий Brexit приведет к разрыву целостности европейской банковской системы и дальнейшему снижению доходности и стоимости европейских банков", - заявил Сечин.