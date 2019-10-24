Более 200 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа в пунктах вакцинации

"Четвертый год подряд жители Москвы могут сделать прививку от гриппа в мобильном пункте, например, во время прогулки, по пути на работу или учебу. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике. В этом году здесь защитились от гриппа более 200 тысяч человек", – цитирует пресс-служба руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.