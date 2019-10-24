Более 200 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа в пунктах вакцинации

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Свыше 200 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа в мобильных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
"Четвертый год подряд жители Москвы могут сделать прививку от гриппа в мобильном пункте, например, во время прогулки, по пути на работу или учебу. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике. В этом году здесь защитились от гриппа более 200 тысяч человек", – цитирует пресс-служба руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Как отметили в пресс-службе, прививку в мобильных пунктах можно сделать до 1 ноября включительно. В Москве открыто 37 прививочных пунктов: 31 пункт – около станций метро, три – у станций Московского центрального кольца, два пункта – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы", один пункт – рядом с железнодорожной платформой.
В этом году кампания по вакцинации началась в Москве 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации.