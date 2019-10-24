Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T13:13Z
https://ria.ru/20191024/1560163852.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

Более 200 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа в пунктах вакцинации

13:13 24.10.2019
63
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Свыше 200 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа в мобильных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
"Четвертый год подряд жители Москвы могут сделать прививку от гриппа в мобильном пункте, например, во время прогулки, по пути на работу или учебу. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике. В этом году здесь защитились от гриппа более 200 тысяч человек", – цитирует пресс-служба руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Медицинская сестра готовит шприц для прививки
Вчера, 11:24РИА Новости
Охват россиян плановыми прививками составляет более 97%, заявила Попова
Как отметили в пресс-службе, прививку в мобильных пунктах можно сделать до 1 ноября включительно. В Москве открыто 37 прививочных пунктов: 31 пункт – около станций метро, три – у станций Московского центрального кольца, два пункта – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы", один пункт – рядом с железнодорожной платформой.
В этом году кампания по вакцинации началась в Москве 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации.
000003
Обсудить 1
Алексей ХрипунЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Медицинская сестра готовит шприц для прививки
Охват россиян плановыми прививками составляет более 97%, заявила Попова
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила доработать закон о закупках для социального питания
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил требования к предельному возрасту пребывания на госслужбе
Четвертая исправительная колония в Алексеевке (Белгородская область)
ИП в колониях и СИЗО могут избавить от уплаты страховых взносов
Лента
новостей
Отдых в Таиланде
Эксперты назвали страны, в которых российские туристы отдыхают дольше всего
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о штрафах за привлечение к агитации несовершеннолетних
Главное здание МГУ
Медведев заявил, что российские вузы закрепились в глобальных рейтингах
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
ГП: уже 34 человека признаны виновными в оскорблении символов госвласти
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Ведущие российские вузы получили 70 миллиардов рублей за семь лет
Флаги Украины
Большинство украинцев считает, что их стране не хватает мира, показал опрос
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
Более 4,5 миллиона человек в Москве сделали прививки против гриппа
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Первого фигуранта дела Арашуковых отпустили под подписку о невыезде
Машина Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после нападения неизвестного на школьниц под Курском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния