Полиция снова проверит уволенную за откровенные фото тренера на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Полиция в Челябинской области проводит проверку информации о том, были ли допущены правонарушения тренером Екатериной Конопенко, уволенной за откровенные фото из детско-юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным прокуратуры региона, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе было установлено, что в соцсети "ВКонтакте" есть фотографии педагога юношеского центра "Максимум", а также мужчины в обнаженном виде. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, и работодатель решил уволить педагога. Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы".

"Отделом полиции по Ленинскому району Магнитогорска проводится доследственная проверка по имеющейся информации на предмет выявления признаков правонарушения", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело не возбуждалось. В полиции не смогли пояснить, о признаках каких правонарушений может идти речь.

По словам Екатерины Конопенко, в среду ей были вручены две повестки о вызове в отдел полиции Магнитогорска на допрос как свидетеля, в материалах речь идет о том, что в ее действиях якобы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). "Нет, я не пошла (на допрос). Я по почте направила заявление, что мой адвокат в больнице, а без него я отказываюсь давать показания, поскольку мой статус свидетеля (указанный в повестках) может легко перейти в статус подозреваемого…", - сказала она РИА Новости.