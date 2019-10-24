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РИА Новости

Полиция снова проверит уволенную за откровенные фото тренера на Урале

13:02 24.10.2019 (обновлено: 13:18 24.10.2019)
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© RT / Алексей БоярскийЕкатерина Конопенко
Екатерина Конопенко
© RT / Алексей Боярский
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Полиция в Челябинской области проводит проверку информации о том, были ли допущены правонарушения тренером Екатериной Конопенко, уволенной за откровенные фото из детско-юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным прокуратуры региона, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе было установлено, что в соцсети "ВКонтакте" есть фотографии педагога юношеского центра "Максимум", а также мужчины в обнаженном виде. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, и работодатель решил уволить педагога. Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы".
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Вчера, 04:06РИА Новости
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
"Отделом полиции по Ленинскому району Магнитогорска проводится доследственная проверка по имеющейся информации на предмет выявления признаков правонарушения", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что уголовное дело не возбуждалось. В полиции не смогли пояснить, о признаках каких правонарушений может идти речь.
По словам Екатерины Конопенко, в среду ей были вручены две повестки о вызове в отдел полиции Магнитогорска на допрос как свидетеля, в материалах речь идет о том, что в ее действиях якобы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). "Нет, я не пошла (на допрос). Я по почте направила заявление, что мой адвокат в больнице, а без него я отказываюсь давать показания, поскольку мой статус свидетеля (указанный в повестках) может легко перейти в статус подозреваемого…", - сказала она РИА Новости.
Как ранее сообщало ГУМВД по региону, полиция проверяла обращение о том, что местная жительница не исполняет обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери, размещает в соцсети фотографии своего ребенка, пропагандирующие культ насилия и жестокости (девочка на фотографиях держала в руках оружие). После проверки полиция установила, что снимки были сделаны более 10 лет назад, а во время фотосессии в отношении несовершеннолетней никаких противоправных деяний не осуществлялось, снимки сделаны в рамках художественной фотоссесии.
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14 февраля, 08:00РИА Новости
От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки
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