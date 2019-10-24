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РИА Новости

Помощь Африке должна заключаться в развитии там производства, считает Путин

12:58 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что помощь странам должна быть не навязанной и заключаться не в поставках, а в развитии производства и его локализации на территории той иной страны, в том числе на Африканском континенте.
"Действительно, помощь иногда просто необходима, без нее невозможно обойтись, но, к сожалению, часто бывает и так, что навязываемая помощь... подрывает собственное производство. Скажем, если помощь поступает бесконтрольно и в те секторы, где страна сама могла бы что-то производить, это приводит к тому, что просто собственные производители теряют возможности... Нужно очень внимательно к этому относиться, нужно, чтобы эта помощь выражалась не просто в поставках каких-то товаров, а прежде всего в развитии производства и локализации производства на территории той или иной страны, в том числе на африканской территории", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
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