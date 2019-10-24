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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Крупный производитель цемента в КЧР ввел в эксплуатацию теплоэлектростанцию

12:45 24.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкПроизводство цемента на заводе
Производство цемента на заводе
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
ЧЕРКЕССК, 24 окт - РИА Новости. Крупнейший производитель цемента в КЧР АО "Кавказцемент" ввел в эксплуатацию новую газопоршневую теплоэлектростанцию, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в сети Instagram.

"Новая электростанция на "Кавказцементе" снизит себестоимость производства, позволит почти вдвое увеличить объемы производимой продукции, а, значит, обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджет республики", - написал глава региона.

Темрезов отметил также, что реализация проекта позволила создать дополнительные рабочие места для жителей региона.
Глава республики сообщил, что ранее на предприятии был построен высокотехнологичный комплекс по отгрузке и паллетированию продукции, обновлен транспортный парк, введен безвзрывной способ добычи сырья, закуплена карьерная техника, проведена глубокая модернизация помольного отделения.
Глава КЧР Рашид Темрезов
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"Благодаря этим изменениям удалось улучшить качество продукции и расширить ее ассортимент, что, безусловно, пойдет на пользу покупателям – жителям республики и других регионов", - считает глава КЧР.
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Карачаево-Черкесская республикаЭкономика
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