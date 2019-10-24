Крупный производитель цемента в КЧР ввел в эксплуатацию теплоэлектростанцию

ЧЕРКЕССК, 24 окт - РИА Новости. Крупнейший производитель цемента в КЧР АО "Кавказцемент" ввел в эксплуатацию новую газопоршневую теплоэлектростанцию, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в сети Instagram.

"Новая электростанция на "Кавказцементе" снизит себестоимость производства, позволит почти вдвое увеличить объемы производимой продукции, а, значит, обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджет республики", - написал глава региона.

Темрезов отметил также, что реализация проекта позволила создать дополнительные рабочие места для жителей региона.

Глава республики сообщил, что ранее на предприятии был построен высокотехнологичный комплекс по отгрузке и паллетированию продукции, обновлен транспортный парк, введен безвзрывной способ добычи сырья, закуплена карьерная техника, проведена глубокая модернизация помольного отделения.