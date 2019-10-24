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РИА Новости

В Калуге микроавтобус столкнулся с двумя легковушками

12:39 24.10.2019 (обновлено: 13:04 24.10.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Калужской области ДТП в городе Калуга на улице Московская. 24 октября 2019
 ДТП в городе Калуга на улице Московская. 24 октября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Калужской области
ДТП в городе Калуга на улице Московская. 24 октября 2019
ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения выехавшего на встречную полосу микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в Калуге, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления ГИББД по региону.
Авария на улице Московская в Калуге произошла в 8.30 мск в четверг. По данным управления МЧС по региону, маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
"Водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали три человека.
"Две женщины, ехавшие в Ford Transit, - 1958 и 1989 годов рождения, и пассажир ВАЗ-2105, 1989 года рождения. Все они получили ушибы", - сказал собеседник агентства.
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