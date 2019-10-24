В Калуге микроавтобус столкнулся с двумя легковушками

ДТП в городе Калуга на улице Московская. 24 октября 2019

ДТП в городе Калуга на улице Московская. 24 октября 2019

© Фото : ГУМЧС России по Калужской области ДТП в городе Калуга на улице Московская. 24 октября 2019

ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения выехавшего на встречную полосу микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в Калуге, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления ГИББД по региону.

Авария на улице Московская в Калуге произошла в 8.30 мск в четверг. По данным управления МЧС по региону, маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

"Водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП пострадали три человека.