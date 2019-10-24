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РИА Новости

Ассанж отказался от консульской помощи Австралии, сообщили СМИ

12:35 24.10.2019 (обновлено: 12:40 24.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж попросил власти Великобритании не передавать информацию о нем посольству Австралии в Лондоне, без чего ему невозможно предоставить консульскую помощь, сообщает газета Sydney Morning Herald.
По данным издания, с 14 июня сотрудники консульства четыре раза писали Ассанжу, однако не получили ответа.
"Посольство продолжает попытки связаться с Ассанжем, чтобы предложить ему консульскую помощь… Мы не получили ответа ни на одну из этих попыток", - заявил представитель МИД Австралии Эндрю Тодд.
Дипломат также добавил, что власти Австралии больше не могут отслеживать физическое и психологическое состояние основателя Wikileaks.
Министр иностранных дел страны Мэрис Пэйн отметила, что предложение консульской помощи является стандартной процедурой и не должно рассматриваться как попытка Австралии повлиять на ход судебного процесса.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
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"Ему были предложены консульские услуги… как любому другому австралийцу… Я думаю, важно помнить, что поскольку Австралия не приемлет вмешательства в свой судебный процесс, мы не можем вмешиваться и в судебный процесс другой страны", - сообщила она.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияАвстралияВ мире
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