Ассанж отказался от консульской помощи Австралии, сообщили СМИ

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж попросил власти Великобритании не передавать информацию о нем посольству Австралии в Лондоне, без чего ему невозможно предоставить консульскую помощь, сообщает газета Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж попросил власти Великобритании не передавать информацию о нем посольству Австралии в Лондоне, без чего ему невозможно предоставить консульскую помощь, сообщает газета Sydney Morning Herald

По данным издания, с 14 июня сотрудники консульства четыре раза писали Ассанжу, однако не получили ответа.

"Посольство продолжает попытки связаться с Ассанжем, чтобы предложить ему консульскую помощь… Мы не получили ответа ни на одну из этих попыток", - заявил представитель МИД Австралии Эндрю Тодд.

Дипломат также добавил, что власти Австралии больше не могут отслеживать физическое и психологическое состояние основателя Wikileaks.

Министр иностранных дел страны Мэрис Пэйн отметила, что предложение консульской помощи является стандартной процедурой и не должно рассматриваться как попытка Австралии повлиять на ход судебного процесса.

"Ему были предложены консульские услуги… как любому другому австралийцу… Я думаю, важно помнить, что поскольку Австралия не приемлет вмешательства в свой судебный процесс, мы не можем вмешиваться и в судебный процесс другой страны", - сообщила она.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.