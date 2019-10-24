Российские официальные лица соболезнуют из-за смерти дочери посла Ирана

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Официальные и духовные лица России выразили соболезнования послу Ирана в Москве Мехди Санаи в связи с кончиной его дочери.

Ранее посольство Ирана в РФ сообщило в Telegram-канале, что 22 октября дочь посла Арефе Санаи скончалась от инсульта.

В четверг иранское диппредставительство опубликовало ряд посланий послу с соболезнования в связи с утратой близкого человека, отметив, что небезучастными остались как не занимающие государственные посты люди, так и представители российских властей и официальные лица. Среди них – дипломаты.

"С сожалением услышал весть о безвременной смерти Вашей дочери. Прошу, примите мои глубокие соболезнования. Терпения и стойкости Вам и Вашим близким", - приводит посольство слова спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаила Богданова.

Соболезнования выразили также заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и российский посол в Тегеране Леван Джагарян.

Глава Минэнерго России Александр Новак направил послание, в котором выразил соболезнования не только от себя, но и от всего министерства. "Очень трудно выразить свою печаль словами. Потеря близкого человека, тем более собственного ребенка – это большое горе, которому не найти лекарства", - написал Новак, как следует из сообщения в Telegram-канале посольства.