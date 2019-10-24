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РИА Новости

Российские официальные лица соболезнуют из-за смерти дочери посла Ирана

11:57 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПосол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Архивное фото
МОСКВА/ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Официальные и духовные лица России выразили соболезнования послу Ирана в Москве Мехди Санаи в связи с кончиной его дочери.
Ранее посольство Ирана в РФ сообщило в Telegram-канале, что 22 октября дочь посла Арефе Санаи скончалась от инсульта.
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23 октября, 12:38Религия и мировоззрение
Мусульмане Москвы скорбят в связи со смертью дочери посла Ирана в РФ
В четверг иранское диппредставительство опубликовало ряд посланий послу с соболезнования в связи с утратой близкого человека, отметив, что небезучастными остались как не занимающие государственные посты люди, так и представители российских властей и официальные лица. Среди них – дипломаты.
"С сожалением услышал весть о безвременной смерти Вашей дочери. Прошу, примите мои глубокие соболезнования. Терпения и стойкости Вам и Вашим близким", - приводит посольство слова спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаила Богданова.
Соболезнования выразили также заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и российский посол в Тегеране Леван Джагарян.
Глава Минэнерго России Александр Новак направил послание, в котором выразил соболезнования не только от себя, но и от всего министерства. "Очень трудно выразить свою печаль словами. Потеря близкого человека, тем более собственного ребенка – это большое горе, которому не найти лекарства", - написал Новак, как следует из сообщения в Telegram-канале посольства.
К послу обратились и глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин, а также председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
22 октября, 12:49РИА Новости
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
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