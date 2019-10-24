Кабо-Верде хочет принять следующий саммит Россия — Африка

"Я хотел бы пригласить всех глав государств и правительств африканских стран провести следующий раунд международной конференции в Кабо-Верде, в нашей стране. Используя свои лучшие возможности, мы постараемся продвинуть и укрепить связи между Россией и африканскими государствами", - сказал он, выступая на саммите.