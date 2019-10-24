Кабо-Верде хочет принять следующий саммит Россия — Африка

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Кабо-Верде Жорже Карлуш ди Алмейда Фонсека предложил провести следующий саммит Россия - Африка в его стране.
"Я хотел бы пригласить всех глав государств и правительств африканских стран провести следующий раунд международной конференции в Кабо-Верде, в нашей стране. Используя свои лучшие возможности, мы постараемся продвинуть и укрепить связи между Россией и африканскими государствами", - сказал он, выступая на саммите.
"Я предлагаю провести следующий саммит в Кабо-Верде", - заявил президент.
Первый саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.