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РИА Новости

Власти Удмуртии запустят технопарк на базе неиспользуемого корпуса "Буммаш"

11:41 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 24 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии в декабре 2019 года планируют запустить первую очередь технопарка на базе неиспользуемого корпуса завода "Буммаш", где у резидентов будет доступ к сервисам Сколково, сообщил глава республики Александр Бречалов.
Пресс-служба главы Удмуртии поясняет, что соглашение о запуске первой очереди технопарка "NOBEL" в Ижевске на базе неиспользуемого корпуса завода "Буммаш" в декабре-2019 подписано между правительством республики и ООО "Техно Парк".
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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"В настоящий момент готовность здания для открытия первой очереди технопарка "NOBEL" составляет 90%, что свидетельствует о завершении реновации корпуса и готовности принять первых резидентов. Открытие технопарка в Ижевске повлечет за собой появление высокотехнологичных компаний, что в свою очередь повысит уровень развития региона. Наш партнер - ООО "Техно Парк" выступит в качестве регионального оператора фонда "Сколково" и предоставит доступ к его сервисам для своих резидентов", - прокомментировал соглашение Бречалов.
По данным пресс-службы руководства республики, в июне 2019 года фонд "Сколково" и удмуртские власти на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. "Фонд оказывает содействие в разработке концепции по созданию и запуску технопарка в регионе для последующей аккредитации данного объекта в качестве регионального оператора "Сколково", - сообщает пресс-служба.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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По справке ведомства, сегодня статусом региональных операторов обладают такие технопарки, как "Ленполиграфмаш" из Санкт-Петербурга, "Академпарк" из Новосибирск, "IT Park-74" из Челябинска, "Университетский" из Екатеринбурга, ГАУ "ИТ-парк" в Казан и Набережных Челнах, ГАУ ТО "Западно-Сибирский инновационный центр" в Тюмени, Кузбасский Технопарк в Кемерово, "Жигулевская долина" в Тольятти, КРИТБИ в Красноярске и "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде.
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Удмуртская республикаАлександр БречаловСколковоФонд "Сколково"Экономика
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