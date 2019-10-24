Власти Удмуртии запустят технопарк на базе неиспользуемого корпуса "Буммаш"

УФА, 24 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии в декабре 2019 года планируют запустить первую очередь технопарка на базе неиспользуемого корпуса завода "Буммаш", где у резидентов будет доступ к сервисам Сколково, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Пресс-служба главы Удмуртии поясняет, что соглашение о запуске первой очереди технопарка "NOBEL" в Ижевске на базе неиспользуемого корпуса завода "Буммаш" в декабре-2019 подписано между правительством республики и ООО "Техно Парк".

"В настоящий момент готовность здания для открытия первой очереди технопарка "NOBEL" составляет 90%, что свидетельствует о завершении реновации корпуса и готовности принять первых резидентов. Открытие технопарка в Ижевске повлечет за собой появление высокотехнологичных компаний, что в свою очередь повысит уровень развития региона. Наш партнер - ООО "Техно Парк" выступит в качестве регионального оператора фонда "Сколково" и предоставит доступ к его сервисам для своих резидентов", - прокомментировал соглашение Бречалов.

По данным пресс-службы руководства республики, в июне 2019 года фонд "Сколково" и удмуртские власти на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. "Фонд оказывает содействие в разработке концепции по созданию и запуску технопарка в регионе для последующей аккредитации данного объекта в качестве регионального оператора "Сколково", - сообщает пресс-служба.