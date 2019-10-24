Замглавы МИД России обсудил с премьером ПНС Сарраджем ситуацию в Ливии

"В ходе состоявшейся беседы, в которой принял участие также министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла, в откровенном ключе обсуждалось развитие военно-политической и гуманитарной ситуации в Ливии", - говорится в сообщении ведомства.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.