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РИА Новости

Замглавы МИД России обсудил с премьером ПНС Сарраджем ситуацию в Ливии

11:33 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с премьером правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем военно-политическую и гуманитарную ситуацию в стране, сообщил МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы, в которой принял участие также министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла, в откровенном ключе обсуждалось развитие военно-политической и гуманитарной ситуации в Ливии", - говорится в сообщении ведомства.
Москва подтвердила неизменную поддержку обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии и искоренения на территории страны терроризма. Также стороны затронули некоторые актуальные вопросы российско-ливийских связей, сообщил МИД.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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