Facebook разблокировал страницу проекта "России сегодня" об Арктике

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Facebook разблокировал англоязычную Facebook разблокировал англоязычную страницу сайта Arctic.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

Там отметили, что никаких пояснений соцсеть так и не дала.

"Просто взяли и вернули все на место без объяснений", — сказали в пресс-службе.

О том, что администрация соцсети удалила страницу Arctic.ru, стало известно в начале недели. Как рассказала руководитель дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы Елена Давыдова, проблемы с размещением материалов отмечались еще в начале месяца, а 14 октября страница просто исчезла. Ни на один запрос о причинах блокировки ответа от Facebook не было.

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов "России сегодня". На прошлой неделе соцсеть закрыла страницу проекта RT с рецептами русской кухни, но затем восстановила ее. А в январе блокировке подверглись страницы Sputnik и аккаунты сотрудников.