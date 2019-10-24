Facebook разблокировал страницу проекта "России сегодня" об Арктике

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Facebook разблокировал англоязычную страницу сайта Arctic.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
Там отметили, что никаких пояснений соцсеть так и не дала.
"Просто взяли и вернули все на место без объяснений", — сказали в пресс-службе.
О том, что администрация соцсети удалила страницу Arctic.ru, стало известно в начале недели. Как рассказала руководитель дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы Елена Давыдова, проблемы с размещением материалов отмечались еще в начале месяца, а 14 октября страница просто исчезла. Ни на один запрос о причинах блокировки ответа от Facebook не было.
Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов "России сегодня". На прошлой неделе соцсеть закрыла страницу проекта RT с рецептами русской кухни, но затем восстановила ее. А в январе блокировке подверглись страницы Sputnik и аккаунты сотрудников.
Arctic.ru — специальный проект МИА "Россия сегодня", стартовавший 1 августа 2015 года при финансовой поддержке Русского географического общества. Сейчас это единственный информационный проект федерального уровня, посвященный российскому присутствию в Арктике. Arctic.ru освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера, туризма и отдыха в Арктическом регионе.