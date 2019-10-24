Кобылкин: Россия открыта для работы с африканскими странами в геологии

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия открыта к работе с африканскими странами в геологии и добыче полезных ископаемых и готова делиться своим опытом, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды России выступил на встрече, посвященной разработке полезных ископаемых в странах Африки на экономическом форуме "Россия-Африка". Он отметил, что российские компании заинтересованы в работе на континенте, и для инвестиций им необходимы комфортные условия работы и налогообложения. При этом Россия готова и открыта к диалогу с партнёрами.

"Очень важно, что мы увидели друг друга. Мы открыты. Никто не пытается навязать правила игры. Мы открытая страна, и готовы поделиться своим опытом", - пояснил Кобылкин.

Он рассказал о своем студенческом друге из Анголы, который помогал ему нянчить маленькую дочь. И подчеркнул, что и сегодня африканские студенты отличаются трудолюбием, усидчивостью и стремлением к знаниям.

"Это и есть самое большое богатство Африки, я в этом совершенно убежден. То, что мы открыты и готовы поделиться своими знаниями, вы теперь уже знаете и понимаете", - подчеркнул Кобылкин.